台中市議會定期大會財經業務質詢，台中市議員張瀞分關切台中動物之家后里園區的營運裝況，希望市府能將這個全台最美的動物之家，擴大成結合教育遊憩功能的動物園區。農業局長蔡精強表示，市府很歡迎學校或民間團體來參訪，了解動物、尊重生命。

張瀞分說，過去大家對動物收容所的印象可能是又髒、又亂、又臭，台中動物之家后里園區今年4月正式啟用，翻轉這些不好的印象，成為全台最美的流浪動物中繼站，打造五星級的貓狗友善空間，也能讓參觀的人輕鬆與流浪動物互動，並獲得2019國家卓越建設獎。

張瀞分表示，有了漂亮的建築物，後續的經營管理更為重要，上個月園區舉辦「蹓攝影展」，在地里長、店家、企業，還有志工及動保團體也都熱情參與，讓動物之家充滿活力。

台中市政府動物保護防疫處目前在「流浪動物」的照顧上，主要採取「開源節流」與「安居樂活」兩項政策。「開源」即鼓勵民眾領養犬貓，「節流」就是要協助絕育，以減少流浪動物的繁殖，根據農業局業務工作報告，今年犬貓源頭管理已補助絕育3579頭，流浪動物急難救助案件有837件，認養357頭。

市府應該更進一步擴大后里動物園區的教育及遊憩休閒功能，結合周圍景點，讓更多民眾能到這裡和毛小孩們一起活動，搭配學校校外教學推動生命教育，減少寵物任意棄養事件，也提高民眾收養流浪動物的意願。

蔡精強表示，台中動物之家后里園區不但是全台最美的動物之家，也算是全世界最先進的動物之家，目前每個月平均參訪人數已經從過去約200人，增加到1800人，增加了8倍，也歡迎民眾認養流浪犬貓，減少外面流浪動物的數量。

蔡精強強調，這不只是動物收容所，也是觀光遊憩、生命教育的場所，市府很歡迎學校或民間團體來參訪，了解動物、尊重生命。