2022縣市長選舉明年登場，民進黨中執會昨天通過2022縣市長提名特別條例草案，直轄市長人選提名由黨主席蔡英文徵召，經中執會通過提名，台南市長黃偉哲今受訪表示，「尊重中執會決議」。

黃偉哲今天被問到徵召一事，他說，現階段最重要的是全黨要團結一致，對外，目前就是全力拚公投和台中市第二選區立委補選，對內，台南則是要拚市政，至於其他部分，則不是他能決定的。