蔡英文徵召六都市長提名 黃偉哲：尊重中執會決議 15:222021/11/04 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市長黃偉哲受訪表示，尊重中執會決議。（曹婷婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2022縣市長選舉明年登場，民進黨中執會昨天通過2022縣市長提名特別條例草案，直轄市長人選提名由黨主席蔡英文徵召，經中執會通過提名，台南市長黃偉哲今受訪表示，「尊重中執會決議」。 黃偉哲今天被問到徵召一事，他說，現階段最重要的是全黨要團結一致，對外，目前就是全力拚公投和台中市第二選區立委補選，對內，台南則是要拚市政，至於其他部分，則不是他能決定的。 22縣市長提名 蔡英文掌握19席 蔡英文徵召六都市長提名 陳其邁：尊重民主程序 #蔡英文 #民進黨 #黃偉哲 #六都提名 #中執會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 四大公投柯文哲表態！同意反萊豬、護藻礁：不贊成核四 11:122021/11/04 政治 黃子哲揭林靜儀「請假8次有6次在上政論節目」 痛批：荒腔走板 08:532021/11/04 政治 綠22縣市長提名蔡英文掌握19席 網驚：厲害了民進黨 09:592021/11/04 政治 綠6都由黨主席徵召 游盈隆悲喊「投靠撒旦」：民進黨2024岌岌可危 09:142021/11/04 政治 六都市長採徵召 鄭文燦：相信蔡英文會推出最好、最強人選 12:212021/11/04 政治 轟蔡英文始終如一的騙 羅智強籲柯文哲：想選總統就多學學 11:492021/11/04 政治 拜會蔡英文 歐洲議會訪團：台灣並不孤單 10:472021/11/04 政治 蔡英文臉書力挺林靜儀 網留言戰翻 11:212021/11/04 政治 基隆輕軌不見了 柯文哲批小英不只跳票 連票都沒有 09:572021/11/04 政治 行政院官員的一句話 羅智強：狠狠的打臉蔡英文的能源政策 14:092021/11/04 政治 蔡指核四過時 黃士修諷和總統專機同年 04:102021/11/04 焦點要聞 政治熱門新聞 再爆謝長廷是臥底 施明德完整揭露那一夜「江鵬堅告訴我」：你也是 - 政治 曝「陸內部曾辯論過打東沙島」 陳明通：蔡總統任內不會 - 政治 教召改14天能強化後備戰力嗎？ 網路最新民調出爐 - 政治 民進黨為何徵召林靜儀？港媒揭內幕：這2派系太恐怖 - 政治 女兒關注台灣回8字 沈富雄看法相同 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。