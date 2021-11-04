蔡允潔多次與外景節目來苗栗，非常喜歡苗栗的美。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌4日啟動苗栗旅遊節，並加碼每天抽現金獎 1萬元，連抽120天。（謝明俊攝）

苗栗旅遊節抽獎活動最大獎是高級休旅車，喜歡開車到處玩的蔡允潔也想要擁有一台。（謝明俊攝）

苗栗旅遊節抽獎活動還包括電動機車、旅遊帳篷組等獎項。（謝明俊攝）

苗栗縣推出旅遊節，旅遊廠商全力配合。（謝明俊攝）

苗栗縣推出旅遊節，旅遊廠商全力配合。（謝明俊攝）

藝人蔡允潔出任苗栗旅遊節代言人，非常喜歡苗栗的美。（謝明俊攝）

苗栗縣政府拚旅遊商機，推出「苗栗旅遊節」消費抽獎活動，請來藝人蔡允潔代言，民眾只要在苗栗縣店家單筆消費滿500元，憑發票或收據至官網登錄，就有機會抽中高級休旅車等價值千萬元超值大獎，縣長徐耀昌4日主持啟動儀式時，當場加碼120萬元現金獎，歡迎全國民眾到「苗栗玩起來！」

苗栗縣政府為了促銷苗栗旅遊節，特別邀請藝人蔡允潔出任代言人，蔡允潔說，她先前參加多個外景節目幾乎已跑遍了苗栗，讓她充份看到苗栗的美，也讓她愛上苗栗，現在苗栗旅遊非常夯，她這次來苗栗，本想訂泰安的溫泉旅宿，沒想到飯店一房難求，顯示苗栗旅遊熱度非常夯，歡迎大家都來苗栗玩。

徐耀昌4日上午與代言人蔡允潔一同出席時指出，秋冬是苗栗旅遊的旺季，無論是泡溫泉、採果或是親近大自然，多元豐富的旅遊型態等著旅客前來深度旅遊。徐耀昌並當場加碼旅遊節現金獎，每天加抽1萬元，連抽120天，總獎額120萬元，

苗栗縣政府文觀局長林彥甫說明，所有民眾只要在合法旅宿、觀光遊樂業、賣場、商圈、觀光工廠、產業故事館、休閒農場、部落及文創伴手禮等店家，單筆消費滿新台幣500元，憑今年10月8日至明年2月28日的發票或收據，至活動官網登錄就可獲得1次抽獎機會，單次消費最高累積上限100組，農曆新年初一至初六更加碼每天10萬元現金獎，消費愈多中獎機率愈高。

文觀局長林彥甫表示，這次活動期間將抽出4輛Luxgen URX休旅車、14份十萬現金、12台Gogoro電動車、20支iPhone 13、12組Coleman高級露營組及320張住宿體驗券，總價值高達千萬元，歡迎民眾踴躍來苗栗好玩抽大獎。