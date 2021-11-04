【愛傳媒朱亞君專欄】非常之喜歡這張照片啊。

彰化埔鹽鄉豐澤村的一間紅磚牆三合院，走進去，你會被滿滿插在鐵架上的雞毛撢子給震懾。風一吹過，所有的雞毛都在飛舞，陽光下閃爍著靛紫金黃的光芒。像夢一般。

這是陳忠露爺爺，今年75歲，從16歲開始作雞毛毯子。和百工職人裡面許多老師傅一樣，那個「起始點」，不是甚麼宏大理想，不是有夢去追，只是「貧窮」。

貧窮像個胎記，驅使著你出發。

古早農家養雞鴨鵝，鴨鵝的毛可以保暖拿去做衣服；雞毛無用，只能丟棄。父親就教陳忠露去撿雞毛，撿新鮮的、有亮澤的，洗淨晾乾。他就坐在院裡的小桌前，赤腳踩著棉線，一手轉動木軸，一手將雞毛一片片黏纏綁縛，一根手工雞毛撢子要耗費 2-3小時。

做完了要送到鹿港去賣，十多公里走路去，一支1.2、1.5塊錢，好的時候賣到 2元。每次擺攤回來，媽媽就會去買肉，陳爺爺說：「那時候的肉有多好吃，好吃到要瘋掉！」說著他用右手抹了一下嘴，彷彿也吞了一口口水。

從他們一家做，後來全村家家都在做。家裡的環境改善了，還請了20多個女工一起做。真的是「起家」了。

然後一甲子就這麼走過，時間走著，潮水退了，越來越多科技清潔產品出現，現在全台灣手工製造雞毛撢子的，又剩下陳忠露一人。

陳爺爺很謙虛，他說作這個沒有工夫啦，就是綁紮。但話鋒一轉，他又說我綁的雞毛就是耐用啊，隔壁村那個當曾祖母的老太太，當年陪嫁的雞毛撢子用到了現在。

看著老師傅照片中的側臉，那是一張被歲月雕刻過的臉。像演員溫昇豪在推薦序裡寫的：這些職人啊，活著，是掌上的繭、臉上的斑，與眼裡的滄桑。

「面對一件工作，我們就是要耐心的做，『決心』要讓他成功。」技藝也許會失傳，但「職魂」卻是放諸四海皆準的。酷啊，陳忠露爺爺。

（本來是貼來懷舊的，不過版上五六年級生都勾起了小時候挨打的記憶⋯⋯陳爺爺，你那時雞毛撢子賣得好，是因為愛的教育還沒興起，打小孩很好使啦！）

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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