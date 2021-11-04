日本AV女優飯島KUGA（飯島くうが）以全身刺青為最大特色，她日前受訪提到自己的身世，爆料外婆竟是犯下殺人罪的罪犯，當時的她因為打擊太大選擇離家出走，沒想到卻遭男性軟禁性侵，又因為染毒遭逮捕，導致她精神狀況不穩定，輕生未遂多次，悲慘遭遇令人心疼。

據日媒《週刊女性》報導，飯島KUGA在雙親離婚後，就跟著媽媽回到平塚和外婆岡本千鶴子同住，她的媽媽還有一個同母異父的妹妹岡本利加香，一家四口度過了一段時光，然而媽媽很快就因為和外婆吵架離家出走，變成外婆親自在照顧她，飯島KUGA非常受到疼愛，不但都穿名牌衣，更愛吃外婆親手做的味噌茄子。

在飯島KUGA國小四年級，因為外婆身體不好，她被轉送到養護機構生活，沒想到升上國中時，飯島KUGA卻被媽媽通知外婆是「平塚5遺體事件」的殺人犯，殺害了前夫繼子山內崎宏、女兒岡本利加香，還留下字條「我殺了女兒」，警方還在公寓發現一具男孩白骨和兩具被封箱的嬰屍，經調查後發現，男孩是她聲稱失蹤多年的5歲兒子，嬰屍則是岡本利加香的孩子。

飯島KUGA的外婆是「平塚5遺體事件」的兇手。（圖／翻攝自日網）

繼子山內崎宏因此輕生身亡，岡本千鶴子也遭起訴判刑12年，飯島KUGA無法接受溫柔的外婆犯下殘忍殺人罪，加上周遭的人總是給予她壓力「妳要替死去的阿姨活下去」，她又和母親交惡，因此離家出走，不料她卻遭男人軟禁性侵長達一個月的時間，回到家後又因染毒遭逮，才15歲就懷孕流產，頻繁進出少年院，18歲下海陪酒，因酒客懷孕流產5次，更輕生未遂多達50次。

飯島KUGA的身世悽慘。（圖／翻攝自飯島くうが推特）

最後飯島KUGA因憧憬飯島愛踏入AV界，全身刺青就是她最大的特色，她的藝名還是偶像飯島愛替她取的，原本她在業界工作順遂，本以為總算熬出頭，沒想到又遭到客人性侵，經歷過這些大風大浪，她仍堅強活下來還被親友稱為「強人」，如今她和母親的關係也和緩了，只想著再見外婆一面，知道為什麼要對親人痛下殺手，然而出獄後的岡本千鶴子目前還受到政府生活保護。