國防部公布新版的教召規定，教召天數延長至14天，預估將有11萬後備役男受到影響。入口網站YAHOO今針對相關議題進行線上民調，截至15時止，有58.2%網友認為完全無法強化、18.3%不太能強化、10.4%稍微可以、10.5%一定可以，有2.6%為不知道／沒意見。

國防部宣布明年起，以「後退先用」為原則，試行「年年施訓，每次14天」之教召訓練。召訓規畫針對有效恢復退員戰技為主，明年教召將採新、舊制併行。教召時間延長的消息傳出，引發不少網友，尤其七年級生相當不滿，紛紛在網路抱怨，政府只敢延長教召卻不敢恢復徵兵。而國防部昨也公布相關內容，並澄清非針對七年級生教召。

YAHOO今起至8日止，以「明年起教召改為14天，你認為是否能強化後備戰力？」為題進行網路民調，截至今15時許共有1700人參加投票。其中一個問題則是詢問網友「你認為目前教召的訓練內容是否有對強化戰力有幫助？」55.8%網友表示完全沒幫助、22.4%不太有幫助、9.6%有點幫助、6.8%非常有幫助、5.4%不知道／沒意見。

至於「你是否支持延長役期？」則是有55.2%非常支持、16%還算支持、5.3%有點反對、17.3%非常反對、6.2%不知道／沒意見。