Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》創下全球高收視率，YouTuber兼AV監製米砂（Misa）搭上熱潮，改編成限制級版本《鮑魚遊戲》，上線首日狂湧2萬人搶看造成網站癱瘓，更有一天直接10萬人在線上，眼看好評如潮，米砂透露應會拍續集，並打算改編經典台灣偶像劇《流星花園》。

米砂在IG限時動態雀躍地表示，《鮑魚遊戲》上下兩集熱賣，等網站提供訂閱術後會評估能否拍續集，「目前討論過如果要拍續集的話，應該是等韓國的第二季推出，我們就會來翻拍第二季的AV版。」

根據《NOWnews今日新聞》 報導，米砂表示《鮑魚遊戲》觀看數約3萬人，賺進3百萬，已超越成本，未來會再改編其他劇，像是美國實境秀《欲罷不能》，或1女周旋4男的偶像劇《流星花園》，「畢竟是台灣本土AV作品，一直改編國外影集也說不過去。」

結果米砂最近到山上露營，只不過看著溪流就靈感爆發，在IG限動笑說：「又想到一個AV大企劃！才剛回本就要燒錢，馬上準備著手進行。」並開放網友許願，集思廣義想下一部的題材。