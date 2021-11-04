全球首富、特斯拉與SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）在推特發文貼出三國時期詩人曹植的《七步詩》，引發熱烈討論，財政部小編也不遑多讓，立刻作了一首詩互別苗頭，提醒大家5-6月期統一發票的領獎期限到本周五(5日)，還沒對獎的、或中獎還沒領的，請注意時間，別跟獎金過不去，貼文也吸引屏東縣長潘孟安留言，表示他飯後也走了七步，並加入創作的行列。

財政部小編馬卡龍女孩在臉書貼文表示，「真的很急！」、「急到小編在七步內做了一首詩（才怪）」，內容為「發票放過期，躲在被中泣，本是幸運兒，剩三天很急。」留言還附上超實用的「中獎發票怎領獎」圖解，希望幸運中獎的民眾不要讓發票哭泣。

貼文一出，不少網友留言讚嘆馬卡龍女孩有才情，還引發網友詩興大發，一名網友留言「看到此訊息，幸運不是己，懊惱又嘆息，拱手祝福你，好運來降臨，大家莫忘記在此說聲~恭喜你~♥」，也有網友質疑「為毛一定要在被子裡 放褲子口袋、包包夾層不行嗎！！」，其他網友留言表示因為「會被洗衣機洗掉」，還有網友說「不是啦～是放過期的人躲在被子裡哭」，更有網友說「看了這篇文趕快去對獎還真的中了200，謝謝小編」。

小編的七步詩也引來屏東縣長潘孟安留言，表示他剛剛飯後也走了七步，留言「屏東購在即，輕豪宅大禮，本是屬於你，不來怎可以。」