英《每日星報》3日報導，近日傳出健康疑雲的英國女王伊麗莎白二世，曾經和妹妹瑪格麗特(Princess Margaret)在溫莎堡內，被前女王伊麗莎白一世的鬼魂嚇呆，而度過極為驚悚的一晚。報導指出，伊麗莎白一世最喜歡在溫莎堡的圖書館閒晃。

伊麗莎白一世是都鐸王朝的第五位也是最後一位君主。她終生未婚，因此有「童貞女王」之稱，亦稱「榮光女王」、「賢明女王」。在伊麗莎白時代，英國擊敗西班牙無敵艦隊。

報導表示，伊麗莎白一世這位前王室成員，最喜歡出沒在溫莎堡圖書館。事實上，溫莎堡至少傳出25起目睹鬼魂的事件，而人們常在圖書館看到伊麗莎白一世的幽靈。由於她會穿著高跟鞋在閱覽室閒晃，故鬼未到、聲先到，看到她前都會先聽到陣陣高跟鞋腳步聲。

例如，在《不列顛與愛爾蘭鬧鬼城堡》一書中，作者瓊斯（Richard Jones）就提到曾有警衛人員在圖書館外面的房間，看到伊麗莎白一世的英靈遊蕩。

除了伊麗莎白一世外，在圖書館下方的房間也被先王喬治二世的鬼魂造訪。由於在英國政局不穩的時代，喬治二世曾被囚禁於此，或許是這緣故讓他常出現在此。

此外，還有目擊者宣稱在溫莎堡看到喬治三世的鬼魂。當時他從房間內的窗戶向外窺視；與此相呼應的，則是有人曾在別的臥室之中目睹過喬治三世的鬼影。

甚至，還有人看到亨利八世站在溫莎堡的城垛上，隨後穿牆消失。此外，不知道是否哀怨自己遭斬首身亡，曾有人看到亨利八世的第二任皇后安妮博林(Anne Boleyn)倚著城堡的窗戶哭泣。

事實上，安妮博林也是英國倫敦塔最知名的鬼故事。當時，亨利八世的第一任妻子凱瑟琳遲遲未有孩子，亨利八世與安妮博林暗通款曲，最後更將安妮博林扶正。

此後，安妮博林不是流產就死胎；儘管生下女兒，卻遲遲未能生下男胎，加上性格跋扈不得民心，扶正不到3年就遭亨利八世以通姦、巫術等罪名囚禁在倫敦塔，最後更被問斬。

由於她死後未被埋葬，頭與身體被放入櫃子並收納在倫敦塔的禮拜堂中；每逢處決的日子，就可看到無頭女屍在腋下夾著頭顱，坐在無頭騎士駕駛的馬車上巡弋倫敦塔。