吉卜力工作室睽違6年推出的新作《安雅與魔女》，由宮崎駿擔任企劃、兒子宮崎吾朗擔任導演耗費4年打造而成。該片將於下周五（12日）在台上映，宮﨑吾朗日前接受台灣媒體越洋視訊訪問，提到這次與父親宮﨑駿的合作，他表示：「因為爸爸與製作人鈴木敏夫都放手讓他去做，以創作者的身份來說是最棒的部分，爸爸看完也有說很好看，並稱讚『安雅這個角色畫得非常好』，這點讓我非常開心。」

該片是吉卜力工作室打破手繪動畫的傳統，首部採用3DCG技術的動畫電影，宮崎吾朗坦言：「手繪時代已經結束，主要是人才不足，當年厲害的手繪師現在已都5、60歲，如果一直拘泥在手繪，那恐怕是無法再製作動畫。」當然最先面臨到的便是吉卜力沒有CG人才，他必須重組1個團隊，這個跨國團隊中也包含3位台灣動畫師，主要負責片中魔女很亂的房間和安雅逗弄曼德雷克的場景，大讚台灣動畫師很有個人想法，願意提供自己的意見，這點和日本動畫師給什麼指令就做什麼的方式很不一樣，「如果說台灣動畫師的優勢，我覺得有2個，勤勉跟創造力」。

宮崎吾朗也忍不住爆料以前爸爸常常會插手，到工作室給意見，讓大家很困擾，但這次因為是採用電腦3D繪圖，宮﨑駿對電腦不是很了解，所以基本上都沒到現場觀摩，過程相當和平。而這次距離上部《來自紅花坂》，相隔10年才推出新作，他說「其實覺得整個人在心境上沒太大改變，頂多就是容易累，也有老花眼了」，並搞笑表示如果可以有魔法的話，他想學咒語讓自己的老花眼消失。也為自己的作品打了90分，不足的10分是認為技術部分仍需要克服。至於會不會有續集，他斬釘截鐵地說「不會有，因為光是這集我就畫了4年，我怕跟安雅相處太久會討厭她，所以先到此為止」。