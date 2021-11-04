上曜（1316）近年持續耕耘台南豪宅建案市場，「湖美帝璟」已拆架領取使照中，第五期建案「梅菲爾」已全部完工，準備進行交屋，增添營運利多發酵。有鑑台南房市需求漸增，上曜預計將推出VR賞屋模式，方便遠端或海外有購屋需求的客戶能透過VR眼鏡，進行沈浸式體驗賞屋，擴大銷售能量。

台積電在南台灣設廠，持續催化大台南房市熱度。上曜年底到明年第二季進入建案入帳最高峰，尚未實現的銷售業績近30億元；法人推估，明年EPS有機會挑戰8元以上。

上曜董事長張祐銘表示，台南市政府力推臺南都會區北外環道路，從台17線至南科只需12分鐘，有利此區域的房市前景，上曜佈署的「帝凡內」、「梅菲爾」、「湖美帝璟」，及九份子南北基地等建案，均在此重大公共建設的周邊區域。

上曜旗下的台南九份子重劃區北基地新建案「湖映白」，面對生態湖第一排、正對雙語學校，成為近期詢問度熱門的新案之一，近期將開始推案，欲打造大台南地區樓高最高的純住宅超高樓輕奢豪宅。

張祐銘認為，南科三期開發計劃正式啟動，加上台積電在南科新廠投資1.5兆元、Google在台第二座資料中心選定南科，預估可望增加超過上萬個就業機會，「南科效應」持續發酵帶動大台南房市。

上曜近年推出多項大樓建案包括「湖美帝堡」、「湖美帝璟」、「帝凡內」，並規劃推出「梅菲爾」大樓建案及「雲謙」、「觀海橋」透天厝建案。未來6年，推案總銷金額有機會達340億元。