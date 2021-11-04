現年20歲的香港女星區明妙有一雙靈巧大眼與鵝蛋臉，被封為「港版周子瑜」，先前她曾演出無線電視劇《她她她的少女時代》，去年也曾演出《使徒行者3》，外型清純的她最近突然在IG分享多張自己穿三點式泳裝的辣照，可見她人雖纖瘦，上圍還頗有料，引來網友留言：「再發育」、「真有這麼大？」

2017年播出的電視劇《親親我好媽》，劇情講述現代常見的「怪獸家長」引發不少討論共鳴，其中一場校園戲中有位童星特別引起矚目，外型清新甜美，被觀眾稱讚年紀輕輕看來很有氣質，起底後才知道是出道不久的區明妙，她更因這部片獲得「港版周子瑜」封號。

區明妙曬出比基尼辣照。（圖／翻攝自miumiu__au IG）

區明妙在當演員前其實還有另一身分，即是女團Honey Bees的成員，而她因戲劇作品走紅後曾接受《東方新地》專訪，直言曾被韓國經紀公司看上邀請當練習生，但她還沒完成學業，觀察後認為韓國演藝圈競爭太激烈，自認歌唱跳舞技巧不如他人，加上她比較想演戲，最後放棄在韓國出道的入場券，專心留在香港工作。

現在仍在就讀香港城市大學專上學院攻讀雙語傳意副學士的區明妙，去年受訪時自曝還選修法文跟英文，相當熱愛念書，去年底她接拍《黯夜守護者》就坦言戲中身分是荒唐的不良少女，願意為錢當「出租女友」，跟真正的她個性大不同，挑戰性極高，她也吐露身為學生藝人的無奈，在中學時被老師課堂上暗諷「有些人為了自己的星途，竟然翹課去拍戲」，令區明妙超級難過，私下也不敢跟媽媽抱怨，只能默默一人將負能量消化掉。