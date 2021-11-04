高雄離奇慘案 轎車撞飛機車再爆衝 騎士遭2車壓扁夾死 15:252021/11/04 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廖男往前噴飛後，蕭男汽車又往前衝撞停在路邊自小客，導致廖男整個人被前後車夾擊，活活被壓扁慘死。(民眾提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市三民區今（4）日中午12時許發生一起離奇死亡車禍！23歲的蕭姓男子駕駛自小客車由建國二路由西往東方向行駛，在路口未煞車直接撞上停等紅燈的44歲廖姓騎士，廖男往前噴飛後，蕭男汽車又往前衝撞停在路邊自小客，導致廖男整個人被前後車夾擊，活活被壓扁慘死；蕭男身體多處擦挫傷，送醫治療，警方將調查是否有酒駕，詳細車禍肇責由警方進一步調查釐清中。 車輪下的悲情！南屯機車交叉撞衝 騎士卡輪底送醫不治 新莊14歲少年騎車跨越雙黃線 連撞2車噴飛慘死 #騎士 #夾擊 #整個 #壓扁 #慘死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 18歲無照男欲超車突右切 女騎士閃躲噴飛撞電線桿慘死 14:472021/11/04 社會 南投違規車撞超載採茶車 20傷兩駕駛挨罰 04:102021/11/01 地方新聞 砂石車疑不滿鑽車 強頂「女騎士兩下」害慘摔 家屬求真相 08:322021/10/29 社會 北投大度路死亡車禍！24歲男自撞路樹 車頭撞爛送醫不治 09:282021/11/03 社會 恐怖電梯殺人！70歲嬤遭門夾急速拖行 卡4小時腰斬慘死 10:472021/11/04 社會 台中大雅區電纜線從天而降 女騎士遭絆倒受傷 14:192021/11/01 社會 救護車急載傷患送醫 台南女騎士未注意車前狀況 遭撞噴飛畫面曝光 15:192021/11/01 社會 騎士鑽車撞後照鏡吞肇逃罰單 因這理由抗罰成功 18:452021/11/01 社會 影片直擊 10噸重履帶突滾落曳引車 轎車瞬間壓成鐵餅 11:382021/10/29 社會 蔬果汁龍頭練功12年掛出身分證 作業員也有實聯制 10:202021/10/31 財經 信義區YouBike捲公車底慘狀曝！疑視野死角騎士差點斷魂 13:042021/11/04 社會 社會熱門新聞 台中婦買新車忘停超商 焦急求警協尋 - 社會 北捷12小時爆2人帶刀上車 阿伯搶博愛座不成怒刺乘客 - 社會 水流屍竟是詐騙集團大哥 下手酒店女2年前驚人長相曝光 - 社會 包養「酒店伊能靜」變水流屍 棄屍巧遇1事民俗專家：賊星該敗 - 社會 嘉義白衣女高樓墜落發巨響 目擊民眾嚇壞飆三字經 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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