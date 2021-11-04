高雄市三民區今（4）日中午12時許發生一起離奇死亡車禍！23歲的蕭姓男子駕駛自小客車由建國二路由西往東方向行駛，在路口未煞車直接撞上停等紅燈的44歲廖姓騎士，廖男往前噴飛後，蕭男汽車又往前衝撞停在路邊自小客，導致廖男整個人被前後車夾擊，活活被壓扁慘死；蕭男身體多處擦挫傷，送醫治療，警方將調查是否有酒駕，詳細車禍肇責由警方進一步調查釐清中。