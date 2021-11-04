高雄市岡山區文賢市場附近停車位不足，高雄市議員黃秋媖成功爭取文賢市場旁岡山國小舊宿舍拆遷後文教用地暫時規畫為停車場使用，活化閒置資產，為採買的民眾提供便捷的停車空間，並改善環境整潔。

黃秋媖4日說，岡山國小教師宿舍位剛好位於文賢市場內，屬於平安里管轄，在文賢路與岡山路221巷交會處占地約700平方公尺，由於閒置已久，她自上任以來，積極督促拆除老舊宿舍並於去年完成拆除，釋出用地。

由於該地長期用途尚待高市府拍板，黃秋媖建議先將該地開發為臨時停車場使用，以解決目前的岡山路交通亂象，包含文賢市場附近民眾隨意臨時停車等問題。

黃秋媖除舉辦公聽會外，曾於今年9月間召集市府交通局、民政局、財政局、都發局、經發局、當地里長及文賢市場管委會等單位現場會勘協調。平安里長劉登榮表示，該地短期設置停車場使用符合里民及市場需求，希望工程趕快施作，以改善當地交通。

文賢市場管委會長佘榮發則感謝黃秋媖長期協助市場改善改購環境，舉凡廁所設置、衛生管理、排水整治及積極協助停車場設置等。