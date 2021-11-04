高雄豪宅推案王皇苑建設，在今年3月中旬以每坪59.10萬元、總價約6.58億元，標得高雄捷運紅線岡山站生活圈的1115.05坪建地之後，近日再以每坪50萬元，買進楠梓高雄大學生活圈1610坪「住三」建地，推案策略從美術館特區轉向岡山和楠梓。

皇苑董事長郭敏能4日表示，原本推案主力都鎖定高雄美術館特區，但，因近期土地價格高漲，加上美術館也缺乏大面積土地，「大多是小地」，不符合皇苑大面積建地推案的格局。

郭敏能指出，皇苑目前手上有3個建案銷售中，其中，「皇苑世紀館」新成屋，近期銷售非好，迄今已售出80％，另有「御之苑」和「御景苑」等鎖定不同族群的2個預售案。

他說，「御之苑」規劃坪較小，從67坪到83坪，預定2年後，完工交屋，「御景苑」則規劃90坪到130坪，大約4年後完工交屋。

郭敏能表示，由於皇苑建設的建案，都是自行銷售，因此，高雄市區的豪宅銷售，還可以持續4年。

他證實最近已經簽約，以每坪50萬元，買進楠梓高雄大學生活圈1610坪「住三」建地，未來，有轉向郊區的機會，不過，郭敏能強調，現在還不會推案。

至於今年3月中旬以每坪59.10萬元、總價約6.58億元，標得高雄捷運紅線岡山站生活圈的1115.05坪建地，郭敏能指出，還在思考產品規劃與定位，究竟是要在未來推出小坪數產品？或是中坪數產品？將視其它建商的推案動態再決定。

郭敏能表示，轉進郊區是現階段策略，不過，未來如果市區有適合的標的，皇苑還是會購買，並在蛋黃區推案。