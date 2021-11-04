中央流行疫情指揮中心已將英國自「重點高風險國家」清單移除，自英國入境人員不需強制在集中檢疫所隔離14天。長榮航針對已停飛近五個月的台北-倫敦直航目前評估市場需求以及機隊與機組員調派規畫，盡快在12月恢復該航線航班。