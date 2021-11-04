長榮航最快12月預計恢復台北-倫敦直航 15:272021/11/04 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心已將英國自「重點高風險國家」清單移除，自英國入境人員不需強制在集中檢疫所隔離14天。長榮航針對已停飛近五個月的台北-倫敦直航目前評估市場需求以及機隊與機組員調派規畫，盡快在12月恢復該航線航班。 台北表演藝術中心明年試營運 柯文哲：7月正式開幕 2022台北塑橡膠工業展 實體展報名起跑 #長榮航 #倫敦 #英國 #直航 #台北 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 航空貨運熱到爆 長榮航Q3獲利 季增逾9倍 04:102021/11/04 財經要聞 高鐵搶攻旅展商機 國旅聯票首度登場 10:432021/11/04 財經 台北─上海雙城論壇 12月線上舉行 04:102021/11/04 產業財經 美股創高 台股早盤漲近百點 貨櫃三雄領航 09:082021/11/04 財經 海空運股漲勢強勁 台股早盤上漲逾80點 09:222021/11/04 財經 移工可望引進 衛福部：考量春節國人返台12／14至2／14暫緩引進 10:052021/11/04 生活 馬士基海賺 Q3獲利史上新高 04:102021/11/04 產業．科技 路迦生醫 開發記憶型T細胞治療技術 04:102021/11/04 財經要聞 抗氣候變遷 逾百國擬砸200億美元復育森林 04:102021/11/04 全球財經 網友敲碗「東帝士2.0」將誕生 預計2023年開幕 13:082021/11/04 生活 雙城論壇擬視訊舉辦 柯文哲：訪美來回要花1個月不可行 12:142021/11/04 政治 財經熱門新聞 家樂福經營權之爭 統一「倒貨」遠東獲利出場？網驚：這樣高招 - 財經 任正非殺出一條血路 華為5大軍團來了 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 1分鐘讀財經》前一波航運沒賣就別砍了 專家曝突破關鍵 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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