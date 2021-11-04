產品價格上漲 宏洲前三季已轉虧為盈 15:242021/11/04 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在聚酯、加工絲等化纖產品價格上漲下，宏洲（1413）公布今年前三季稅後淨利6142萬元，與去年同期的虧損1.36億元相比，已轉虧為盈，每股稅後盈餘0.46元。 因去年疫情關係，基期較低，宏洲今年累計1-9月合併營收21.4億元，年增率達98.7％。 由於全球油價上漲，化纖原料石化產品維持高檔；中國大陸實施能耗雙控，供給減少，目前聚酯、加工絲等化纖產品第四季時的報價還在高檔，宏洲指出，預期第四季營運仍可保持成長。 安碁資訊4.76億元買回機房、雲端維運及軟體銷售業務 製造業景氣 連亮五顆黃紅燈 #宏洲 #全球 #化纖 #產品價格 #轉虧為盈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 宏佳騰已建置35間智慧電車門市 持續穩坐銷售亞軍 13:522021/11/04 生活 陸港觀盤－陸煤炭組合拳 減緩缺電、通膨擔憂 04:102021/11/04 全球財經 陸食品企業集體漲價 股價走揚 12:342021/11/04 財經 《產業》研調：明年DRAM產值微增 H2扭轉跌價 14:152021/11/04 財經 《電腦設備》後市報喜 事欣科飆近2年高價 11:252021/11/04 財經 利奇前三季獲利亮眼 股價衝季線 11:562021/11/04 財經 新唐 前三季獲利三倍奉還 04:102021/11/04 證券．權證 權證星光大道－晶豪科 EPS成長可期 04:102021/11/04 證券．權證 瑞智4日實施庫藏股首日 股價上漲開出 10:112021/11/04 財經 《電機股》宏佳騰 穩坐電車銷售亞軍 10:512021/11/04 財經 《其他股》益張前3季EPS2.71元 特殊金屬材質應用產品立功 08:012021/11/04 財經 財經熱門新聞 家樂福經營權之爭 統一「倒貨」遠東獲利出場？網驚：這樣高招 - 財經 任正非殺出一條血路 華為5大軍團來了 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 1分鐘讀財經》前一波航運沒賣就別砍了 專家曝突破關鍵 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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