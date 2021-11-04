在聚酯、加工絲等化纖產品價格上漲下，宏洲（1413）公布今年前三季稅後淨利6142萬元，與去年同期的虧損1.36億元相比，已轉虧為盈，每股稅後盈餘0.46元。

因去年疫情關係，基期較低，宏洲今年累計1-9月合併營收21.4億元，年增率達98.7％。

由於全球油價上漲，化纖原料石化產品維持高檔；中國大陸實施能耗雙控，供給減少，目前聚酯、加工絲等化纖產品第四季時的報價還在高檔，宏洲指出，預期第四季營運仍可保持成長。