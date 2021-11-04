從命理角度來看，夢境能預示現實生活的發展，運勢命理網站「知命命理」分析，若夢見被水淹、被狗咬、腳受傷、被追殺，代表最近會被小人針對，一定要提高警覺，以免惹是生非。

▍1.夢見被水淹

雖說夢見大水是吉兆，但如果夢中的大水殃及自身，反而是不祥之兆，如果夢見家中房屋進水，則預示會出現對家庭不利的小人，家人之間一定要互相信任，一起發現問題所在，不要被小人挑撥離間，才能化解問題。

▍2.夢見被狗咬

狗是忠誠的代表，常用來象徵道德約束和自我要求，若是做夢夢見被自家狗咬，則建議夢者近期要提高警覺心，慎防被他人欺騙，還要仔細辨別一些重要事件的真偽，否則會有破財的可能。若是夢見陌生的狗咬自己，則預示近期會出現對自己不友好的人，在與他們來往時，要做好充分的準備，免得自討沒趣，惹是生非。

▍3.夢見腳受傷

腿腳象徵行動力，如果夢見腳受傷，意味著自己的事業近期會遇上瓶頸，手邊的專案進度停滯不前，發展不順。而且還有可能在工作上與他人有勾心鬥角之事，讓自己煩惱不已，勞心費神。

▍4.夢見被追殺

夢見被追趕意味著在現實生活中有很大的壓力，或是內心長期累積的各種煩惱無法與人訴說，一直鬱結於心。對於做夢者來說，被追殺的第一種解夢說法，是夢者遭受到上司或長輩長期壓迫，導致心神不寧，心中不暢快，這也是屬於犯小人的一種類別。第二種說法則預示夢者將會遇上大麻煩，如果在夢中路上有人出手相助，幫助他逃脫，現實生活中遇到的麻煩就能化險為夷，若在夢中被無止盡追趕，直至醒來的話，則說明這個麻煩不容易解決，需要花費一定的時間和精力，才可化解。

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