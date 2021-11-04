美國聯準會啟動縮減購債，一如市場原本預期，主席鮑爾重申通膨暫時性言論，周三美股四大指數全寫歷史收盤新高。台股周四開漲36.12點報17158.28點，航運、鋼鐵續強，台積電持穩，指數攻上17200點、半年線，漲97點、最高達17219.65點，隨後貨櫃三雄翻船、台積變黑臉，傳產、電子追價買盤無力，類股輪動，低軌衛星、車用逐步接棒，11點半大盤翻黑，17200、17100節節敗退，半年線得而復失，午後最低達17061.46，終場穩住萬七、5日線，收跌43.3點或0.25%，報17078.86點，成交金額續減至3091.72億元。今日外資(不含外資自營商)賣超74.2423億元，投信賣超5.4822億元，自營商買超1.6653億元，三大法人賣超78.05億元。

周三台股ADR部分，晶圓雙雄不同調，台積電ADR下跌0.09%、聯電ADR上漲0.38%，日月光、中華電ADR也齊揚。周三電子權值股台積電(2330)以平盤開出，十點半後跌幅擴大，最低跌7元至585元，收跌0.84%或5元，報587元；聯電(2303)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)也均後繼無力，分別收跌1.01%、0.43%、0.2%；鴻海(2317)則平盤上方震盪、收小漲0.47%至108元。面板雙雄不同調，友達(2409)跌1.75%、群創(3481)漲0.89%。

股王股后矽力-KY(6415)、信驊(5274)與老三力旺(3529)早盤穩紅盤收漲逾2%，分別報4785元、2630元、2420元，大立光(3008)守不住紅盤，翻黑收跌0.72%報2055元。其他高價股，譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、旭隼(6409)、AES-KY(6781)之千金股仍紅通通。

上市類股方面，電腦周邊、電子零件齊收漲1%，漲幅第一雙蛋黃，兩大族群虹堡(5258)、大眾控(3701)、事欣科(4916)、詮欣(6205)、首利(1471)等躍上漲停，其中事欣科財報、後市報喜，飆近2年高價。通信網路類指收漲0.69%排第三，電機、營建、紡織、觀光等亦收紅盤。金融、電子收小黑，分跌0.04%、0.27%。鋼鐵、半導體、航運、百貨、造紙虎頭蛇尾，類股均翻黑收跌0.6%以上，造紙最劇跌逾1%，前幾日熱門的航運也下跌0.74%，其成交比重增至23.95%，半導體成交比重降至27.89%，電子也失守6成占比、成交比重降至58.95%。

貨櫃三雄僅萬海(2615)收紅漲1.75%，長榮(2603)、陽明(2609)面臨季線反壓皆跌逾2%，散裝的台船(2208)、裕民(2606)、新興(2605)以及台驊投控(2636)、宅配通(2642)均遭空軍突襲收墨，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)則穩住紅盤。半導體來論，台系MOSFET廠商大中(6435)、杰力(5299)、富鼎(8261)、尼克森(3317)等營收頗豐，股價穩步揚；台積電資本支出助陣，其供應鏈有利營運，漢唐(2404)、家登(3680)、京鼎(3413)、弘塑(3131)、辛耘(3583)等股價笑呵呵，然記憶體相關個股表現相對弱勢，受南亞科(2408)營收寫七個月新低，南亞科、旺宏(2337)、華邦電(2344)、威剛(3260)、十銓(4967)、宇瞻(8271)等個股都是皺眉頭表現。而生技展實體展揭開序幕，上市櫃生醫反應不大，以個股題材表現主，隱形眼鏡族群明朗，精華(1565)、金可-KY(8406)雙雙大漲，龍燈-KY(4141)、亨泰光(6747)、泰福-KY(6541)、杏輝(1734)也漲幅有戲。

第三季獲利季報、10月營收財報發布期間，多方搶進績優股，智易(3596)、三福化(4755)、翔耀(2438)、富鼎、詮欣(6205)、迅杰(6243)等飆上漲停，利奇(1517)、茂迪(6244)等股價也勁揚，明年營運續看強的雍智科技(6683)觸及漲停價。實施庫藏股首日的瑞智(4532)小碎步上揚、庫藏股買回價令人不解的合勤控(3704)則跌1.76%。低軌衛星、車用、車電概念股重燃買力，台揚(2314)、建漢(3062)、固緯(2423)、兆赫(2485)、公準(3178)、新復興(4909)、康舒(6282)、騰輝電子-KY(6672)、台達電(2308)、怡利電(2497)、華晶科(3059)、晶相光(3530)、泰鼎-KY(4927)、亞泰(4974)等戰火重啟。

外資中止連2買超，11月轉賣超48.95億元。5日均線17064.53點，10日均線17025.61點，20日均線17000.29點。5日RSI為62.83，10日RSI為59.24。9日K值為71.71，9日D值為76.13。20日乖離率為1.37。永豐投顧指出，雖然現階段通膨風險偏向上行，但對升息的態度保持謹慎，中性政策基調沒有帶給市場意外，有利風險性資產續航。兆豐國際投顧研究部協理黃國偉也表示，預期隨著縮減購債疑慮解除後，台股不排除有機會逐步盤堅。

永誠投顧分析師蘇建豐指出，近期資金輪動導致盤勢震盪，資金轉進低位階族群。展望後市，在外資買盤真的回籠前，大型股將陷入區間盤整，難有表現下，中小型股將續扮盤面主流，而大方向趨勢明確的電動車、低軌衛星、元宇宙等概念股，在年底前依舊是盤面焦點。