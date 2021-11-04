苗栗縣政府百工職人工作坊成果展從4日開始展出1周。（謝明俊攝）

苗栗縣政府百工職人工作坊教習點心製作。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌主持百工職人工作坊成果發表。（謝明俊攝）

成立5年的苗栗縣百工職人創客工作坊，招攬了上千名在地青年加入，今年推出新時代創客服務工作坊、工藝創客工作坊和客家山海美學融入印染繡衣創客工作坊等3大工作坊，規畫行動廚房、精油、生活陶藝、羊毛氈、絹印、藍染、刺繡等18堂主題課程，培訓了270名學員，4日舉辦成果展，讓大家看見學員學習成果。

由苗栗縣政府規畫百工職人工作坊，是以「菁」益求「菁」為主題，提供青年一個學習交流的平台，導入職人手做、藝術美學及工藝創造等元素，讓更多人認識苗栗在地文化實力。

其中，苗栗縣天然手創染布協會理事長侯淑萍，自己在苗栗市擁有個人手作坊，也是貓裡客家學苑開課，這次應縣府勞青處之邀開課，將她自己多年來研究藍染的經驗，分享給所有學員，產品變化多端，讓學員收獲良多，成果展現場並展示各式創意茶點，也都是出自本次課程講師之手，由靜態到動態，全方位展現苗栗青年的創意力。

這次的成果展將從4日展至10日，在縣府第2辦公室1樓大廳。勞青處處長彭德俊表示，青年返鄉扎根需要長期醞釀，期藉由本次「百工職人創客工作坊」培育青年創新實踐能力，透過工作坊方式建立師徒共學模式，培養跨域人才，協助青年朋友找到自己的興趣，創造有特色的自造商品進入市場，以雙手實踐夢想。

縣長徐耀昌表示，創客工作坊的課程培訓除了讓青年學子發掘自己的夢想，同時引導青年投入創客領域，深化藝術素養與手作實力，培養青年新世代核心競爭力，打造苗栗為青年築夢、圓夢幸福城市。