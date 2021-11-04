桃園市一名64歲余姓老婦人，4日上午前往新勢公園途中，突然感到身體不適，一陣暈眩後隨即癱倒在地，恰巧平鎮警分局員警巡邏經過發現，主動上前關心，並緊急通報送醫救護，所幸送醫後並無大礙。

平鎮警分局北勢派出所所長鄭榮捷表示，家住龍潭區的余姓老婦人，4日上午準備前往新勢公園與友人相約健行，行經延平路新勢國小時，突然感到一陣暈頭暈，隨即全身無力癱軟在地，頭部還因此撞到地面，整個額頭瘀青腫脹，手腳還有多處擦、挫傷。

恰巧巡佐蘇士豪及警員曾律嘉巡邏經過，發現余姓老婦人癱坐在人步道上，立即停妥車輛上前查看，這才發現意識已些許不清的余姓老婦人，而老婦人面對警方詢問已無法清楚回應，員警見狀除趕緊將老婦人安置妥適外，也緊急通報消防局到場協助救護。

老婦人的家人接到警方通知，急忙趕到醫院，看到母親平安無恙頻頻道謝，老婦人恢復意識後也向警方表示，身體可能因為近日過度操勞，導致太過疲累，幸好暈倒時巡邏員警及時發現，能初步穩定她的狀態，並協助緊急送醫，否則後果不堪設想。