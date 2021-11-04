不少民眾在國外已完整接種，返台後向地方衛生局補登，卻無法取得國內的黃卡接種證明，導致赴長照機構探視親人受阻。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，第一線人員不易判別國外接種紀錄真假，因此機構須以小黃卡為準，如果沒有小黃卡則可改採居家快篩，並沒有不能探視的情形。

羅一鈞說明，目前長照機構探視規定是以檢附3日內篩檢的陰性證明，包含快篩在內，但除外條款之一是出具完整接種2劑達14天以上證明；由於長照機構及醫院第一線人員都不是國際接種文件認證專家，第一線執行面會有非常多困擾。

羅一鈞表示，由於第一線人員無法只憑著一指國外接種文件就辨認是真是假，所以指揮中心和第一線溝通都還是維持以小黃卡為準。因此他建議該位民眾，還是要按照規定檢附3日內篩檢陰性證明，現在居家快篩也都很方便取得，就探視來講就是多了一道手續，但並沒有構成不能去探視或探病的情形。

目前登錄到全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）的國外接種紀錄，不會直接轉到健康存摺上，未來是否能導入？羅一鈞表示，相關議題還蠻複雜的，我們還再持續研議中。