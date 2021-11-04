大陸女星秦嵐是著名的氣質美女，她擁有高顏值和姣好身材，保養有術的秦嵐看不出是42歲熟女，也讓她成為美魔女代表，近日就有陸媒直擊，野生秦嵐現身醫學中心，她低調地把上身包緊緊，只露出一雙眼睛，心情不錯的秦嵐還在街頭開心揮袖子，秦嵐毫無女神包袱、模樣超活潑，也讓她看起來就像鄰家少女。

42歲秦嵐被陸媒直擊從醫學中心走出來，她身穿寬鬆帽T和短褲，秦嵐低調地把上半身包緊緊，只露出一雙眼睛，心情不錯的秦嵐還開心地在街上手舞足蹈，她不停甩袖子、雀躍地蹦蹦跳跳，秦嵐毫無女神包袱、模樣超活潑。

雖然秦嵐只露出一雙眼睛，不過她白嫩肌膚看起來相當少女感，而視線往下看，身穿寬鬆短褲的秦嵐，顯得一雙鳥仔腳更加纖細，秦嵐的白嫩美腿加上一雙大眼睛，讓她舉手投足狂飄少女感，完全看不出她是4字頭的熟女。

秦嵐是氣質美女一枚，還被瓊瑤譽為「天上一顆星，人間一滴淚」，秦嵐是如此盛世級的美人，她的絕佳狀態看不出已42歲，秦嵐對自己的飲食和運動習慣都有嚴格要求，也讓秦嵐的臉蛋、身材都保養得宜，絕佳狀態完勝一票少女，而秦嵐日前就曬出運動照，她身穿運動背心和長褲，只見秦嵐坐在瑜珈墊上彎腰拉筋，也讓秦嵐的身材曲線全都露，她蠻腰、腹部零贅肉，手臂和長腿更是超纖細，完美身材曲線相當不科學。