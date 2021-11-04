每年11月各大電商平台舉行盛大舉辦雙11購物節，提供許多優惠活動來吸引消費者，產險業也不缺席，第一保表示，該公司在11月提供網路投保的優惠活動，讓民眾以優惠的價格購買適合的保障。

第一保表示，網路投保專區在11月響應購物節的熱潮，推出為期2個月的「雙11保第一洗出望外」活動，民眾只要在110年11月11日至111年1月11日於第一保網路投保專區完成新會員註冊及投保網站汽車保險的車體損失保險、竊盜損失保險、第三人責任保險，任一保險商品且金額不限，並於活動代碼鍵入Fi94111，符合資格會員者，獲全鋒洗金寶跨平台特約洗車場免費洗車券乙張，每月結束後10日內由全鋒發送至會員資料內手機，使用期限以發送日開始半年內使用完畢(逾有效期間無法補發)。

另該公司除推出雙11「洗出望外」活動，第一保還與第一社會福利基金會共同舉辦網路公益捐贈「1+1同名的愛」活動，邀請大家一同發揮「1+1大於2」的雙倍幸福。即日起至111年3月31日於第一保網站完成「會員註冊+首次投保」者，投保網站任一保險商品且金額不限，並於活動代碼鍵入TFS123，每位會員不但可獲$50元電子禮券(每月結束後10日內發送至會員資料內手機)外，第一保再加碼做愛心，每位捐贈100元予第一社會福利基金會。