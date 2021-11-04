高雄市仁武區日前發生4歲幼童在學校遭老師毆打等疑似不當管教，幼兒園因此被教育局處以停辦半年處分，結果引發多名家長連署反彈，認為教育局僅依該學童家長片面說詞就嚴懲強制停辦，缺乏完整配套，忽略在校生權益，作法草率，今晚將召開會議討論；對此，高雄市教育局回應，一切都是依法行政，至於學童轉介問題，將會派人出席家長會說明。

仁武區一名4歲男童10月29日放學後，向保母透露在學校遭到老師毆打，男童母親獲悉後檢查兒子身體，發現兒子腰部受傷，因此帶他到高雄長庚醫院驗傷，診斷結果右臀部有5×5公分的挫傷，於是對老師提告傷害。

警方約詢老師說明，老師表示，因小孩中午不睡覺，她持玩具槌敲床墊沒打小孩，但事後教育局調閱視器，發現老師的確有做出連續拍打的動作，且同班另有4名幼兒不睡午覺，同樣遭槌子恫嚇或讓孩子罰站，教育局認為違法事實明確，依照「幼兒教育及照顧法」裁處停辦半年，並公布負責人和幼兒園名稱。

不過此舉引起家長不滿，認為一切都是男童家長的單方面說詞，且孩子換校衍生出的問題沒有完整配套措施，教育局配套僅提供附近尚有缺額幼稚園叫大家去就讀，但請問有辦法一次塞滿139位學生嗎？怒轟局處思慮欠周。

教育局幼教科科長陳怡婷表示，教育局根據監視器畫面和傷勢等指證依法裁處，且該間幼兒園先前也有類似案件，並非只聽單一家長的片面說詞，且無論何種理由都不該用這樣方式去恫嚇孩子，家長說明會將會派人員到現場跟家長說明配套措施及相關事宜。