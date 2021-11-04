北市社子大橋下3日凌晨1點多發生31人打6人鬥毆事件，警方當場逮捕訊問，劉姓、吳姓少年同為少年觀護所同窗，吳收容時被劉欺負，出來後為報復，利用網路嗆「還記得我嗎！出來輸贏」，反被劉男等31人砍殺，其中吳的朋友被砍斷手指，檢警依殺人未遂罪，向法院聲請羈押劉等23人，目前還在等候開庭，另外6名少年，3日傍晚已裁定收容。

警方調查，17歲劉姓少年，3日凌晨1點找來8輛轎車共31人，前往社子大橋下尋仇，眾人一見到吳等人的車輛停在路邊，從車上衝下車，手上就拿著棍棒，直接搗毀車窗玻璃，將人從車上拉下車，其中17歲吳姓事主，趁亂消失不見，直到3日下午主動到警局說明，士林地院法官裁定收容。

劉男等31人應訊時辯稱，彼此相約要開車「跑山」，不知道要打人，但根據劉等人自己的行車紀錄器，眾人在北投焚化爐集結，分別乘坐車輛、使用武器，一下車手上已拿著開山刀、西瓜刀、棍棒，謀劃攻擊吳男等人，打算一下車就砍殺，不給對方機會反擊，現場緝獲7把各式長、短刀。

另外，劉男囂張行徑，8輛車直接停在路中攔路逞凶，不顧往來車輛，其中染著紫色頭髮的陳女被捕，在派出所還嗆「我爸是刑警！」甚至講出服務單位嚇唬員警，遭其他員警喝斥「把警局當遊樂園啊！」

少年庭法官認為17歲吳男先嗆聲，與劉男等6名少年逞凶，裁定6人收容、1名少女責付家長。檢察官諭令沒有下車的女子請回，23名男子因涉犯重罪，有勾串滅證之虞，昨深夜建請法院羈押，全案現等候法官開庭。