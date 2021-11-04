反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選、重啟核四等四大公投，民眾黨先前已表態「兩好兩壞」，但民眾黨內部民調顯示，有7成黨員支持「四個同意」。民眾黨主席柯文哲今則表態，同意「反萊豬」、「護藻礁」，反對重啟核四，公投綁大選則未明確表態，形同「兩好一壞」，被解讀與民眾黨不同調。民眾黨立委蔡壁如今重申黨內定調「兩好兩壞」，接下來她將每天在街頭與民眾面對面溝通、說明。

民眾黨早已定調公投「兩好兩壞」立場，反萊豬、珍愛藻礁投同意票，重啟核四、公投綁大選投不同意票，並於9月起展開全台走透透宣講，民眾黨也規畫12日起啟動下鄉宣講活動。

不過，民眾黨內部民調顯示，除核四重啟同意62％，其餘公投同意皆超過7成，反萊豬同意78.5％、不同意15.4％；公投綁大選同意74.1％、不同意20.4％；珍愛藻礁72.8％、17.3％。

面對黨員對公投看法不同，蔡壁如表示，民眾黨是小黨，公共政策決定花很多時間討論，即便近期民調與「兩好兩壞」主張有出入，但經過溝通後，黨還是定調「兩好兩壞」。

民眾黨強調，公共政策應著重討論的過程，而不是意識形態的動員，未來持續深入基層，透過各種方式倡議、溝通、討論，讓更多人在投票前能了解公投議題與精神，最終投下每個人關鍵的一票。