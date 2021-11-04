NBA快艇隊本季剛開始似乎狀態不佳，但近期稍稍回穩拿下二連勝，目前戰績是3勝4敗，而在巨星里歐納德(Kawhi Leonard)還未歸隊情況下，保羅喬治(Paul George)繳出瘋狂表現，這也是快艇能穩住陣腳的原因之一，至今7場比賽他能轟下28.9分7.7籃板4.7助攻，目前暫居聯盟得分王。

PG this season:



28.9 PPG (career-high)

7.7 RPG

4.7 APG

50.7 FG% (career-high)

42.2 3P% (career-high)



He is leading the NBA in scoring. pic.twitter.com/WAb2dVTwXi — StatMuse (@statmuse) November 4 2021

在這7場比賽裡他的命中率也不錯，整體有50.7%，外線42.2%、罰球85.2%，更難能可貴的是平均每場還有3次抄截，證明攻守相當全面，其中近3場更火燙到不行，連同今天戰勝灰狼，近3場平均能砍下35.3分7.7籃板5.6助攻，命中率高達56.3%，外線則是更火燙的59.7%，帶隊拿下2勝1敗。

這3場分別是對拓荒者的42分8籃板2助攻，可是最後以91：111狂敗，但還有對雷霆的32分9籃板7助攻，以99：94拿下，最後是今天對灰狼的32分6籃板8助攻，以126：115大勝，另外開季第二場比賽喬治對灰熊也轟下41分10籃板4助攻2抄截，投籃命中率60%、外線41.1%。

全部比賽只有10/26對拓荒者、10/28對騎士沒有突破25分，在剩餘比賽可說是大殺四方，而本季目前他的平均上場時間是34.6分鐘，在這樣的時間裡能繳出如此表現相當高效，成功扛下里歐納德不在的漏洞，一肩扛起攻守重任，目前得分、籃板、助攻、抄截都排在全隊第一。

圍繞喬治旁的陣容包含巴圖姆(Nicolas Batum)，他命中率普通，出賽27.5分鐘僅拿9.8分6.2籃板，布雷索(Eric Bledsoe)出賽26.3分鐘也僅有8.7分3.1籃板4.3助攻，三項命中率低迷，雷吉傑克森(Reggie Jackson)雖有16.3分但命中率也不佳，還未找回狀態，所以喬治挺身而出對球隊相當重要。