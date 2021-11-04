基捷口水噴不完！台北市長柯文哲4日上午在廣播節目爆，四長會議時，基隆–八堵段要徵收土地、看要拆哪邊房子，但基隆市長林右昌要求會議記錄刪掉這段，改為「八堵到基隆那段留待後續規畫」。林右昌聞後怒譙，柯惡意扭曲、抹黑，一再說謊、誤導，要求柯把嘴巴閉起來！

柯文哲酸，林右昌沒勇氣跟大家講，台鐵和捷運因路廊不夠只能2擇1，且基隆捷運1年後還是沒規畫好。

林右昌表示，柯文哲一再說錯、也一再說謊，他覺得很可惜，大家在四長會議時，他的要求是，基隆捷運必須要由基隆人來決定，八堵到基隆段未來怎進來，必須留給基隆人討論決定，他是要求交通部把這可能的方案，留給地方討論，不要先寫出確定的方案，柯文哲、新北市長侯友宜等人，都沒人有權利幫基隆人決定八堵到基隆段。

「說我刪掉會議紀錄，是非常惡意的說法！」林右昌怒轟，柯拿出的路線圖，應尊重交通部，因目前為止，路線方案沒做最後定案，柯惡意扭曲他，他必須撥亂反正，柯一再抹黑、實在不可取，大家拿到的是同一份資料，柯早上秀的圖是還沒定案的圖，柯是拿第4頁，卻不翻第6頁，一直抹黑基捷。

林右昌指出，柯只會抹黑說基捷經費增加至425億元，但其實是柯一句話，台北端要地下化、增2個站，因此增加了87.94億元，柯明明就知道還說謊，台北端只有1.45公里，去年台北端中期規畫的期末方案是13.16億元變成112.66億元，增加快100億元、8.56倍。

林右昌說，新北端8.71公里，中規期末是102億元，後來再加到175億元，比台北加的少，基隆端5.89公里，中規是89.3億元，後來修正到136.99億元，指增加了47億元，實際上大幅增加都是新北端，最多是台北端。

「我非常的憤怒！」林右昌痛批，柯一定要去扭曲此事，明明增加經費是雙北，柯不能把所有事情搞到都是基隆的意思，這對基隆人非常不公平，不知柯目的到底是什麼？基捷是省錢的，基隆端都是公有土地、現有馬路，不徵收民地、不增加經費，這道理很清楚，基捷的興建以及民生汐止線東段整合，對基隆、汐止、北市東區都是好事，請柯停止抹黑，別一直誤導說謊，真的拜託柯把嘴巴閉起來！