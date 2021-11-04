因應振興五倍券的推出，8大部會加碼推出振興券，由客委會發行的40萬份面額500元客庄券2.0，今天下午3時30分抽出第4波，也就是最後一波幸運兒，由身份證字號末2碼「69」的民眾中籤，共10萬5288人抱得客庄券。今天抽籤同時舉行公開儀式暨用券記者會，客委會宣布，將於11月15日起開放用券。

客委會表示，中籤名單將在明天上午8時30分起公告於行政院振興五倍券官網(https://vhpi.5000.gov.tw/)及發送中籤簡訊通知。今天最後一輪只有抽出1組號碼，4周累計共40萬601人中籤。

客委會指出，民眾於客庄券2.0指定店消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，消費折抵後不足額部分可依店家提供之服務，選擇以現金、行動支付、信用卡等方式或使用振興五倍券支付自付差額。

統計全國11個縣市70個客家文化重點發展區，預計將有2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等店家均可消費，臨櫃結帳時只要出示客庄券QR Code，經店家掃描並輸入金額後，即完成抵用，花多少、扣多少，用完為止，使用時間自11月15日至111年4月30日止。

客委會副主委鍾孔炤表示，希望客庄券2.0可以活絡地方經濟，也讓大家深入11個縣市70個鄉鎮的客家庄，不只看到、聽到、聞到也知道客家文化的美。希望經過疫情的黑暗大家可以看到更多希望，客庄會用熱情好客接待所有國人。