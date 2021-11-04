瑞信因受到較高的稅率影響，以及2.14億瑞士法郎(約2.34億美元)解決莫三鼻克政府貸款貪腐案的費用提列，第三季淨利按年下跌21%，來到4.34億瑞士法郎(約4.76億美元)。

瑞信第三季淨營收為54.37瑞士法朗，年增5%；稅前利益為10.1億瑞士法朗，年增26%。

該瑞士第二大銀行表示，第四季對資產負債表與投資銀行有關的商譽的減計約為16億瑞士法朗，主要是與Donaldson Lufkin & Jenrette有關。

瑞信在2000年對美國投資銀行Donaldson Lufkin & Jenrette進行了不如理想的收購，造成38億瑞士法朗的商譽減計，瑞信當時承認，為該收購案多支付38億瑞士法朗，包括訴訟費用和組織重組費用。

瑞信另外在周四指出，將縮減投資銀行業務，專注在對富人客戶提供服務。

該行將關閉與Archegos對沖基金打交道的經紀業務，將重點放在加強在對富人服務的私人銀行(財富管理)業務，並集中在一個全球業務部門來進行。

瑞信表示，將專注在風險管理，並培養負責任的文化

周四的宣布，也是新任董事長Antonio Horta-Osorio控制該銀行的第一步。瑞信過去一年醜聞頻傳，對莫三鼻克提供詐欺性貸款而遭罰款，在Archegos失利時蒙受55億美元損失。連串事件並導致高層員工離職，並引發外界猜測，認為瑞信將遭收購。