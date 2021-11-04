股東認養活動將帶民眾到田間認識國產胡麻，善化場次還有胡麻粉DIY體驗。(台南區農業改良場提供／劉秀芬台南傳真)

善化農友蘇昭憲胡麻田去年已申請通過胡麻產銷履歷驗證。(台南區農業改良場提供／劉秀芬台南傳真)

為讓消費者更深入認識國產胡麻，農委會台南區農業改良場將於12月4日、11日及12日分別於善化、安定、西港胡麻田區辦理「產銷履歷胡麻田股東認養活動」，邀請民眾入股認養胡麻田，體驗胡麻生產過程，共同支持產銷履歷胡麻。

台南農改場表示，胡麻為國內主要油料作物之一，目前每年國產胡麻生產面積約2000公頃，每年產量約2000公噸，其中有約8成以上集中於台南市。為增加國產胡麻競爭力及市場區隔性，農改場輔導農民以省工且安全用藥栽培模式種植胡麻，並協助農友取得產銷履歷驗證。

為了讓消費者認同並共同支持農民生產產銷履歷胡麻，農改場與農業科技研究院、農糧署南區分署及西港區農會、善化區農會、安定區農會合作，選出3個田區，依產銷履歷申請作業規定進行胡麻田間栽培管理，並推出產銷履歷胡麻田股東認養活動。

此次開放胡麻田認養的安定農友楊仗池，是胡麻產銷班班長，種植胡麻已有30年的經驗了，務農經驗豐富，看到農會推廣產銷履歷驗證，他也帶頭配合申請認證。

另一位西港農友謝昌助，從小就跟著父親協助田間工作，自己栽種胡麻經驗約3～4年，今年剛申請胡麻田區產銷履歷驗證，但在此之前，不論在用藥或灌溉施肥都已經有記錄習慣。善化農友蘇昭憲則是本次股東認養活動最年輕的農民，去年已申請通過胡麻產銷履歷驗證，今年邁入第2年。

農改場表示，此次活動共推出60個認股單位，每股股金為500元，4日起開放線上認股，每位股東可於活動當日到認股的胡麻田區體驗胡麻生產過程，參加胡麻DIY活動，領取特色胡麻餐盒及股東禮等產品。