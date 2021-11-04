中科施文芳副局長與廠商交流互動。（中科管理局提供）。

科技部鏈結跨計畫資源，首創於生技展舉辦園區廠商技術發表會。（中科管理局提供）

2021亞洲生技大會（BIO Asia-Taiwan 2021）4日於台北南港展覽館盛大登場，中科管理局率園區廠商參展，以搶攻疫後生技產業新版圖，擴大國際宣傳力度。中科廠商長聖國際生技、安特羅生技、綠茵生技更榮獲「2021傑出生技產業獎 (Taiwan BIO Award) - 潛力標竿獎」殊榮，成果豐碩亮麗，展現中科結合先端生技領域，鏈結中部精密機械產業厚實技術基礎，打造創新醫療生態體系決心。

中科管理局副局長施文芳今天到科技部主題館中科展區為參展廠商加油打氣，今年展區以「精準健康、智慧醫療、點亮未來」為主軸，由園區廠商以聯展方式，展現橫跨精準醫療、生物新藥、創新醫療、醫材及智動化等領域。

中科為協助廠商創造商機，建立銷售管道、增加產業合作機會，首創於展會現場舉辦產品技術發表會及產學媒合會，期透過BIO網路，打造科學園區聚落品牌形象，吸引跨域鏈結及新創投資。

本屆中科館計有10大亮點廠商，友霖生技專注開發中樞神經藥品，包括抗精神病、阿茲海默症、巴金森氏症等藥物；芮生生醫致力於癌症基因檢測、免疫細胞治療、幹細胞治療檢測技術；銘安科技以生物可分解材料製造技術生產的環保產品，享譽海外，亞馬遜、蘋果、好市多、星巴克都是指標客戶；藥華醫藥長效型蛋白質新藥／ Pegylation技術平台提供生物新藥，為癌症治療帶來新希望。

台灣骨王生技研發精準超視覺手術眼鏡Foresee-X；伊達醫材有創新醫療光電檢測及雷射照射治療設備；台灣利得為全球唯一取得國際FSC認證的牛樟芝產品企業；正瀚生技以風味物質研究技術之咖啡產品展現智慧農業；伊莉特生技奈米運用諾貝爾獎之電灑游離原理研發電灑離子噴霧儀；國家口罩隊的新力旺精工展現以三智二機提供整廠智動化整合服務。

2021亞洲生技大展再次匯集科學園區生技廠商共同展出，展現科學園區豐沛的生技研發能量，中科管理局亦將秉持一貫熱忱服務廠商的精神，持續帶領園區廠商邁向新的生醫紀元。