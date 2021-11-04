新北市有民眾在網路投訴，指其60多歲的母親在三峽恩主公醫院接種BNT疫苗後，出現呼吸急促、困難等不適症狀，未料院方卻以「正常反應」為由拒絕看診，要求退掛號，導致母親未及時就診，病況急轉直下，甚至一度需裝葉克膜。對此，恩主公醫院回應，該名病患已出院，院方全程都依「疫苗不良事件通報系統」處理，應是溝通上產生誤會。

有民眾在網路投訴指，他母親上月18日接種BNT疫苗，同月19日出現肚子脹氣和呼吸喘不過氣等症狀，21日他緊急陪母親到恩主公醫院掛急診，但院方卻說，這是打疫苗後的正常反應，因心跳、血氧等均正常，要求2周後再掛號，要求退掛。

未料，隔天該名民眾的母親卻因心律不整住院，甚至插管裝上葉克膜，家屬怒控對方有醫療疏失。對此，恩主公醫院回應，病患21日至急診，經檢傷人員初步測量，告知目前血氧等數據正常，病患在過程中表示已好轉，自行表示想返家休息觀察，而院方同仁也有提醒，有不舒服狀況需返診就醫，該事件應屬溝通上的誤會。

恩主公醫院表示，目前病患已康復出院，住院期間醫療團隊皆與病人及家屬說明病況變化與處理方式，並依規定通報「疫苗不良事件通報系統」處理，也持續關心追蹤病人狀況。

新北市衛生局表示，該民眾家屬上月25日曾主動致電衛生所通報，衛生所人員立即協助填寫相關資料，遞件申請中央疫苗不良反應通報審議，該日醫院也有同步上傳通報，期間衛生所護理師持續關懷追蹤民眾健康情況，後續需要協助的地方，衛生局都會給予幫助。