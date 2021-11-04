大陸知名女星迪麗熱巴、古力娜扎、佟麗婭以及麥迪娜等人都是出自新疆地區的美女，她們也因精緻又立體的五官與一雙圓潤的大眼睛而成功圈入一票粉絲，被並稱為「新疆四美」，但除了她們之外，近日又出現一名名叫「再米熱」的女星在網路上竄紅，驚人的美貌與身材同樣令網友們讚嘆。

10月底上架的網路電影《巨獸狂蟒》，雖在網路上的評價不佳，甚至被網友封為爛片，但在劇中飾演女主角的再米熱卻意外獲得網友注意。在劇中她因為總是穿著深U的貼身背心在叢林中狂奔，傲人的身材曲線加上白皙的肌膚與驚人的美貌，讓不少人忍不住多看兩眼，也因此遭到網友起底。

原來現年27歲的再米熱，不僅同樣來自新疆維吾爾族，還曾在「新疆若羌樓蘭小姐」選美比賽中獲得冠軍，隨後她便開始擔任起模特兒，並開始在電視劇及電影中獲得演出，逐漸累積人氣，在今年所上映的古裝劇《錦鼠御猫之九幽血狼》中也能看到她的身影，不少網友都認為她的美貌絲毫不輸給迪麗熱巴。

近日天氣漸漸轉涼，再米熱也在個人微博上PO文表示「入秋了，別再想夏天的人和事了」，並曬出一系列在森林中所拍攝的穿搭照，唯美的畫面與劇中性感的形象大相逕庭，也讓網友忍不住留言「被驚豔到了，很美，喜歡」、「姊姊這組照片太美了，心動的感覺」、「這麼美怎麼會去接《巨獸狂蟒》這麼爛的片」、「這質感太好看了」、「小姐姐太漂亮了，很喜歡這種氛圍感」，人氣再度提升。

再米熱擔任模特兒時的美照。（圖／微博）

大陸女星再米熱因驚人的美貌與好身材受到矚目。（圖／微博@）

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

另外，再米熱也曾與其他網紅合作在網路上拍攝一連串有趣的影片，意外展現反差萌，同樣吸引受到網友讚賞。