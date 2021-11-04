民進黨市議員呂維胤(中)、李宗翰(左)今天舉行記者會，質疑豎立孫文銅像是與反威權潮流背道而馳。(曹婷婷攝)

原本放置湯德章紀念公園的孫文銅像，2014年被自由台灣黨創黨主席蔡丁貴拉倒後，經台南市議會國民黨團提案爭取，原訂11月12日重新豎立在台南公園，消息傳出後，引來反對聲浪，民進黨市議員呂維胤質疑，重豎銅像是向威權妥協。台南市長黃偉哲今天說，孫文銅像暫緩豎立，等周邊環境、碑文篆刻完成再議。

「遺憾，非常遺憾！」極力爭取在台南公園重豎孫文銅像的國民黨市議員謝龍介說，11月12是國父誕辰紀念日，趕在11月12日重新豎立，才比較有意義。他說，昨天就聽說銅像碑文趕製不及，如果缺東缺西，整個銅像豎立也就不完整，他也希望黃偉哲行政效率「要再加把勁！」

謝龍介說，本來想當天約前總統馬英九一起來，沒辦法在這一天豎立，讓人感到相當遺憾。針對不少人反對銅像豎立，也揚言若再豎立就去拉下來，謝龍介也說，「你拉，我就再豎」，他說，大家信仰不同，不需要用這種方式搞對立。

民進黨市議員呂維胤、李宗翰、蔡筱薇等人今天舉行記者會，質疑豎立孫文銅像是與反威權潮流背道而馳，還舉湯德章故居為例，當初孫文銅像跟湯德章故居一起審議，湯德章故居卻連「紀念建築」的文資身分都無法取得，令人傻眼，認為這根本失去本土價值，也是向威權妥協。

針對民進黨議員質疑，文資處表示，湯德章故居及孫文銅像設置事宜，經古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會依法審議，尊重審議會決議。

文資處說明，湯德章故居在今年初審議時，決議不指定不登錄為紀念建築，主要原因為依現行文資法規定，要登錄為「紀念建築」，須先符合「歷史建築」登錄基準。市府之後發函向中央建議評估修法可能性，中央文資局亦已啟動修法，未來登錄基準獲討論修正後，即有機會針對「湯德章故居」重啟審議程序。

文資處表示，湯德章、孫文都有其人物重要性和歷史意義，1965年，市議會提議紀念孫文設立銅像，經市府評估，邀請藝術家雕塑銅像置於民生綠園（原大正公園）。1998年為表彰湯德章律師對人權奉獻，將民生綠園改名「湯德章紀念公園」，並設立半身像紀念。