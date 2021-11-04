「高雄大王」-鶴宮寓。（高雄設計節提供）

「高雄大王」-金葉摸油湯（高雄設計節提供）

2021高雄設計節推出「高雄大王」單元，探討高雄4個具有大王精神的在地品牌，包含用設計復興台菜的「永心鳳茶」、面膜足跡跨及歐洲的「提提研」、結合節氣飲食的旅館「鶴宮寓」，與內門第3代辦桌大王「金葉摸油湯」。

高市府文化局長王文翠說，「高雄大王」單元自2017高雄設計節首次策畫即獲得許多好評，今年民眾也能在Youtube頻道「高雄設計中」收看到，在2021年後疫時代下，展現出高雄這座具有大王自信與智慧的城市印象。

例如永心鳳茶與姐妹品牌心潮飯店，為了翻轉一般人對台菜觀感，將品牌定位為台洋混合；先聚焦在國內外都容易理解的台式料理如炒飯、茶，再將台灣味元素重組，創作出「魷魚螺肉蒜炒飯」、「綠豆椪提拉米蘇」等料理。

提提研面膜執行長分享品牌經營的心法，從成功征戰歐洲、到重新開始打造品牌的轉折，以及作為面對強大壓力的經營者，如何在日常間沉澱身心。

具有獨特美學品味的獨立旅店鶴宮寓，經營者規畫旅店的考量，都來自於過去自助旅行的經驗，使旅人感受他們從大自然中體悟到的包容與舒適，更把親自走訪高雄物產農人的食材帶到旅店咖啡館，成為大家認識高雄的中介站。

最後一集的金葉摸油湯，由年輕的先生擔任刀煮師、妻子擔任執行總監，至今不因加工材料普及而省略工序，仍遵循阿嬤、爸爸傳承的厚工料理方式，更著重細節設計，為辦桌做出創新美感，也讓觀眾看到辦桌深藏不露的眉角。

「高雄設計中」頻道將陸續上映高雄設計節內容，「高雄大王」單元以「永心鳳茶」的澎湃台菜精神做為先發，「提提研」、「鶴宮寓」接續登場，並將於11／17上映壓軸「金葉摸油湯」節目，歡迎一同上線收看。