屏東空軍料配件總庫一名上尉副庫長阿國（化名），竟於值班期間偷溜出營，載女部屬外出買酒喝，還藉口飲酒後需休息，將女部屬帶到摩鐵性侵。阿國的誇張行徑，被依現役軍人犯強制性交罪及陸海空軍刑法長官擅離部屬罪，合併判處2年徒刑；因其已與女部屬達成和解，再加上他也因此丟了軍職，法官最終給予他緩刑5年。

根據判決書，阿國在空軍料配件總庫擔任駐地部隊副庫長，而他2019年8月間擔任駐隊官期間，本應在庫房執行督導所屬人員的執勤狀況、全班指揮及處理庫房營內外區突發狀況等勤務，並兼任單位防颱搶救組組長，針對各項災損（害）指導處置方式並將情況適時回報總庫高勤官等執掌，他身為擔任警戒職務之人，不得擅離部屬及勤務所在地，但他卻擅離自離營，甚至還帶著女部屬外出。

經查，阿國擅離職守當天，先載女部屬去買酒，並在喝酒後以要休息為由，帶著女部屬到摩鐵，但沒想到他卻性侵對方，導致女部屬身心受到嚴重創傷。之後因女部屬室友察覺有異，陳報上級長官後，全案因此曝光，而阿國所屬部隊則立刻將他撤職查辦。

檢方偵察後將阿國依違反陸海空軍刑法及妨害性自主罪起訴，屏東法院審理，認為女部屬於警詢中表示，當她不斷哭泣時，阿國便停止犯行，可見阿國還知道有所節制，與暴力毆打、大發獸慾者有別；且阿國已賠償女部屬並達成和解，女部屬也表示願意原諒，再加上阿國案發後已丟了軍職，目前從事鐵工，依法將他判刑2年，但給予緩刑5年，且應向公益機構或團體提供100小時的義務勞務，及接受法治教育6場。

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