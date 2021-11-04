麗寶OUTLET將於13日起祭出周年慶迎戰。（麗寶OUTLET提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶OUTLET將於13日起祭出周年慶迎戰。（麗寶OUTLET提供／陳淑娥台中傳真）

台中港三井OUTLET二期擴建計畫，將於12月16日正式開幕，位於后里的麗寶OUTLET於13日起也祭出周年慶迎戰，除天天銅板價商品外，周周還有精品名牌包1元競標，海線兩大OUTLET將掀起一波搶客大戰。

台中港三井OUTLET是台灣唯一海港型購物商城，自2018年12月12日一期開幕以來，吸引國內外顧客蜂擁而至，促進地方發展與在地就業率提升。2020年11月啟動二期擴建計畫，目前已完工，預定12月16日正式開幕，新增多達約50家專櫃品牌進駐，一、二期國內外知名品牌將達約220間。

為迎戰台中港三井OUTLET二期，即將滿5周年的麗寶OUTLET，將於11月13日至12月5日舉辦周年慶活動，館內共有 250 家店鋪(含50家餐廳)，除了天天都有銅板價商品限量推出，周周都有COACH、GUCCI、MICHAEL KORS等精品名牌包一元競標活動。

麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀表示，麗寶OUTLET有完整的運動休閒、親子、時尚精品、娛樂與餐飲等主題商店與品牌，充裕的美食街坐席、停車位，還有往返台中市區的朝馬國光客運免費接駁車，便捷的交通與優惠的商品，提供全家輕鬆購物的愉快體驗。

麗寶OUTLET一期以義大利 Portofino(芬諾港) 浪漫多彩外觀為特色，打造地中海風情，是 IG 打卡熱點，全台最大的《天空之夢摩天輪》，360度無死角俯瞰市區或是眺望海峽與山景，更是開幕以來婚紗拍攝的熱點。

二期商場以北義大利「科莫湖」為概念，打造全台獨家湖濱商場，聳立中央的星巴克鐘樓，是全台灣唯一鐘樓造型門市，整點還有悅耳鐘聲響起，彷彿瞬間來到歐洲童話小鎮，運河廊道的盡頭則是靜謐的科莫湖畔，佇立在湖畔中央無邊際水景，斥資3000萬元的水舞燈光秀隨後上場，搭配上世界名曲或季節性音樂，視覺聽覺絕對讓人驚艷，白天黑夜都精彩。