黃偉哲蔡蘇不愛綠委也不挺？ 謝龍介質詢直揭痛處：中央根本不疼你！

台南市議員謝龍介1日質詢時提到，有前朝官員疑似想炒地皮，利用自己掌握的消息與中央的關係，準備把台南市的農地變成住宅區，「我覺得這事情大條了」。台南市長黃偉哲邊聽邊點頭，表示確實有聽聞這樣的消息，但他也強調，並未允許這種事情。

謝龍介質詢時提到，台南市現在的住宅區（建築面積）可容納約400萬人，這些土地開發已經匡列為住宅區，有的有重劃、有的沒有，而約有3、400公頃有重劃但還沒完成，另有匡列但尚未重劃的也有3、400公頃，這些土地加起來，以台南市的人口來說足足有餘。

謝龍介接著詢問黃偉哲，上任2年10個月以來，有把多少農地直接變成住宅區？黃偉哲思考了一下，並左顧右盼詢問旁人，最後回覆「應該很少」。謝龍介則說，「目前應該是沒有」。

謝龍介並提到，有人投書，指前朝的官員利用掌握到的消息、利用與中央的關係，準備把台南市的農地變成住宅區，「本席聽了真的想不開，我覺得這事情大條了」。謝龍介說，台南市住宅區土地那麼多，開發不完，且現在房地產大家都買不起，人口也逐年減少，若農地可以變住宅區，那知道自己農地旁邊未來會變成住宅區，幹嘛賣？就像南科，隨著台積電的發展，附近房地產也炒得很兇。

黃偉哲對此表示，「我想如果我們兩個想的是同一個人、同一塊地的話，我們現在並沒有允許這種事，但確實有人在說」，他也指出，自己有聽說有人在找漏洞要做此事，也收到相關的檢舉消息。