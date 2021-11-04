莫子儀和主持人李明璁、李霈瑜（大霈）一起重新思考與定義「獨處與陪伴」。（公視提供）

公視節目《保持聯絡》邀請習於獨處的低調影帝莫子儀，與善於人際溝通和伴侶關係領域的鄧惠文醫師，和主持人李明璁、李霈瑜（大霈）一起重新思考與定義「獨處與陪伴」。

金馬影帝莫子儀私底下喜歡獨處，前陣子全台疫情警戒，每個人或多或少都被迫增加與自己獨處的時光，促使莫子儀思考，或許可以用自己的方式，陪伴大家度過獨處時光，同時舉例：「有和一些朋友做線上讀詩、朗讀活動，或跟劇場朋友嘗試線上演出；用一些比較溫柔的方式去陪伴大家。」李霈瑜讚他超前部屬，在疫情期間，用熱情跟專業，去幫助其他人，相當佩服。

李霈瑜也好奇身為公眾人物如何與喜歡獨處的個性做平衡？莫子儀坦言：「我從小認知到自己是個充滿矛盾的人，年紀較大時才慢慢接受這些種種矛盾的情感，也意識到這些矛盾跟衝突，有時是跟身處的社會有關。」他提到接觸戲劇之初，感受到最大的震撼或是啟發是「自由」，透過戲劇知道人本來就有多種不同面向。

3人聊起疫情迫使大家減少慾望，莫子儀表示最不想失去的是「筆」，解釋：「我希望我還可以有1支筆，可以記錄一些感觸，然後分享給世界上同樣感到不知所措，甚至是覺得被世界排擠的人，讓他們知道『你們並不是孤單的，我都知道那些感覺是甚麼，我都會與你們同在』。」

因孤獨與獨處常被貼上較為負面的標籤，莫子儀對此不予苟同，認為能坦然面對孤獨，在當中與自我相處就是一件充滿勇氣的事，「不一定每天都要很正向、很用力，才代表我們有能力度過疫情。」 《保持聯絡／Alone Together》全系列13集，每周六上午10點公視頻道首播，當晚8點於「公視＋」、「公視 PTS 臺灣」Youtube頻道上架。