日本地鐵日前才發生無差別隨機攻擊案，釀17人輕重傷，如今台北捷運12小時內傳出乘客持剪刀刺脖、民眾帶水果刀上車案，所幸無人傷亡。台北市議員羅智強4日質詢指出，該名持剪刀攻擊乘客的民眾已非初犯，還是警方列管人口，他要求北市警局提前預防。捷運警察隊表示，在鄭捷事件發生後，已陸續增加捷警數到236人，還在16個重點捷運站編排守望警力協助。

台北市議會今日排定警政衛生部門質詢，羅智強指出，北捷半天傳出2起持刀案，其一是阿伯搶博愛座不成竟怒斥對方，還持剪刀攻擊，幸虧乘客沒有受傷，目擊者也立即通報，才沒發生憾事，他認為這很嚴重，畢竟2014年才因「鄭捷事件」造成巨大傷痛。

羅智強，全世界疫情、經濟都有動盪，可能造成社會上的躁動，以及情緒暴力的情況發生，他想知道市警局在面對此情況時，會如何防範類似事件。

警察局長楊源明指出，目前大安警分局已著手偵辦2案，北市也在日本地鐵發生攻擊案後，再次要求捷運警察隊，加強各車廂、站體的安全維護。羅智強追問，目前12小時就發生2次，就件數頻率來說，這算增加還是與往年差不多？楊坦言，前幾個月比較少。

捷運警察隊長鄭志誠補充表示，在鄭捷事件後，北市陸續增加捷警數到236人，分別配在4分隊，目前共有6條捷運線、131站，每日平均巡邏班次是105次，也列出16個重點捷運站，編排守望警力和捷、員警的車站巡邏勤務。

羅近一步指出認為，12小時發生2次持刀事件，頻率很高，不能用偶發事件來看，其中還有直接攻擊行為，要不是乘客機警恐有憾事。他爆料，該名行凶的阿伯並非初犯，有被警察局列管，難道警方對此事真的束手無赦，要等到事情發生後才要檢討，該預防不預防？楊回應，對於列管專案人口會有定期訪查規定。

羅說，他是今年9月就已經在台電大樓站揮刀，當時只是用恐嚇公眾罪送辦，但他的行為2個月前就已經發生，這種對公眾有直接安全危害的部分，警方是否有更好的行為，確保他的行為不要再犯，讓社會大眾受到無辜傷害，他要請市警局再給說明。楊則允諾會提供相關報告。

議員王鴻薇隨後追問阿伯過去犯案經驗，鄭志誠則說，該老翁從2019年到今年，已有持刀揮舞4次紀錄並領有輕度障礙手冊，每次爭執點都是年輕人不讓座，但最後都只有持刀揮舞，並沒有攻擊意圖。

王鴻薇質疑，面對這種「常客」，市警局是否有事前防範作為或機制，她無法接受再看到第5是，楊源明則說，未來若遇到類似案件會聯繫衛生單位，除了案件偵辦外，對方的背景、健康及精神狀況都要深入了解，然後把這個機制納進來評估。