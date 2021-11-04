刑事局電信偵查大隊在今年5月，受理國內14家電視台委任衛星公會律師，及「一般社團法人內容產品海外流通促進機構」(CODA)授任日本FUJITV、NTV、TBS、WOWOW及TV Asahi等5家電視台，對侵權機上盒提出違反著作權法告訴，經調查確認相關侵權事證後，在桃園市查獲盜錄機房3處，查緝許姓、廖姓等2名主嫌到案。

經專案小組持續查緝，上月底由檢察官親自率隊，針對博思機上盒經銷商、製造工廠、營業處等地執行搜索，查獲經銷及販賣機上盒的劉姓及張姓兩名業者，共計查扣機上盒200台、教學說明書、銷售紀錄、電腦主機、手機及網路電磁紀錄等贓證物。

警方從雲端電磁紀錄中發現，嫌犯已售出2667台非法機上盒，以每個頻道一個月授權金約500萬計算，初估侵權市值高達537億元。國家通訊傳播委員會並指派中區監理處，與專案小組前往苗栗縣的製造工廠執行搜索，發現該公司負責人的工廠登記證遭冒用，以向NCC申請機上盒審驗證明，涉有偽造文書之嫌，將併案偵辦。