新北市立圖書館11月特別推出「振心閱讀」活動，除了將每個人的借書冊數提高至30冊，並且加碼推出「閱讀好禮包」。（葉書宏攝）

新北市立圖書館11月特別推出「振心閱讀」活動，除了將每個人的借書冊數提高至30冊，並且加碼推出「閱讀好禮包」，邀大家一起將知識變現，放大閱讀量，即日起至12月底，只要到新北市任一圖書分館借書，便可以幫自己製造抽獎機會，還可以升級為VIP讀者，讓身心靈也能獲得滿足。

新北市立圖書館表示，響應政府五倍券，加上「雙11」即將到來，為鼓勵大家在疫情漸緩後多閱讀好書，趕走疫情期間的煩躁與不安，特別在11月推出「振心閱讀」活動，除了提高每個人的借閱冊數上限至30冊。

民眾只要在11月至12月期間，到新北市立圖書館任一分館借閱書籍累計達50本，便有機會可以升級為圖書館的VIP讀者，享有個人借書50冊的尊榮閱讀優惠，另外還可以參加抽獎，有機會可以抽中包括mooInk Plus閱讀器、Switch Lite、5000-500元商品卡、Aesop禮盒、藍芽耳機、以及新北市立圖書館經典悠遊卡等多項閱讀好禮喔！

另外，針對小讀者，新北市立圖書館也特別規畫了專屬13歲以下小朋友的「小小閱冠王」活動，小朋友只要在11至12月，每月借10本書，便有機會可以抽兒童相機，還可以線上答題參加「博士先修班」活動，抽200元商品卡。

迎接雙11活動，新北分區資源中心也與台北市分區資源中心合作，加碼推出「借書集點」活動，即日起至11月30日止，只要於新北與台北兩處資源中心，單次共借滿5本書，便可參加集章活動，集滿6個章，便可獲得精美禮品，還可參加抽獎，獎品包括健康免油氣炸鍋、鬆餅機、車用空氣清淨機、瑜珈運動4件組、隨身碟、帆布手提袋等。活動資訊及參加方式可至新北市立圖書館網站查詢。