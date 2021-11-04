資本市場為引領台灣經濟發展的原動力，為推動優質企業上市，資誠聯合會計師事務所與證券交易所於3日舉辦「110年推動優質企業上市座談會 帶領邁向成功之路」台北場，吸引多家有意上市之企業主、高階主管暨國內上市公司代表到場交流，獲得熱烈回響。

疫情持續影響全球經濟與產業供應鏈，加速企業永續經營意識的崛起，企業落實ESG達成永續發展已成顯學，投資人也日益重視ESG永續投資關鍵議題。

證交所陳麗卿副總經理於開場致詞中指出，台灣成交值全球排名第9名，於亞洲市場表現優異，儘管面臨疫情挑戰，仍顯現台灣資本市場具備優勢。如何持續精進資本市場始終是證交所的重要任務，為扶植創新產業發展，完善企業籌資管道，並擴大我國資本市場規模，台灣證券交易所於今年7月推出創新板，協助具關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式之企業進入資本市場籌資。創新板除象徵台灣資本市場邁向另一個新的重要里程碑，更搭起新創生態圈與資本巿場之橋樑。證交所將持續營造有利的投資與籌資環境，協助企業成功進入資本市場。

資誠聯合會計師事務所審計服務營運長徐聖忠表示，台灣資本市場為企業的最佳後盾，透過資本市場資金的挹注，企業可爭取最好的發展契機，在變局下站穩腳步、重新布局，並透過資本市場力量穩健成長及永續發展。為推動更多優質企業上市，促進台灣資本市場蓬勃發展，資誠將持續協助發行公司達成上市目標。

去年掛牌上市的艾姆勒車電股份有限公司董事長林啟聖表示，在全球氣候變遷、國際致力於淨零碳排目標趨勢下，加速帶動全球電動車市場成長需求。林啟聖表示，艾姆勒致力於提供全球車用市場高階散熱解決方案，透過上市能達到有效籌集資本、吸引人才及提升市場競爭力等關鍵優勢，也特別感謝證交所、資誠與券商在上市遞件申請過程中給予的協助。

資誠永續發展服務公司總經理張瑞婷指出，企業營運與ESG議題緊密關連，因應政府推出綠色金融行動方案2.0、公司治理3.0-永續發展藍圖等規範，企業應思考如何強化公司治理與資訊揭露方面的轉型，以落實企業社會責任，實踐永續發展目標。