疫情緩解帶動解悶消費潮，永豐銀行攜手台灣大車隊推出「永豐55688聯名卡」。首創「上車辦卡，下車刷卡」的金融服務體驗，並回饋卡友T Points折抵車資與指定通路消費，綁卡付車資最高回饋15％ T Points，搭車當日一般消費再回饋7％ T Points，打造「生活最百搭」的消費金融生態圈。

永豐銀行積極運用新科技優化各項流程，為提升更高效率的數位金融服務，推出「永豐55688聯名卡」專屬快速申辦流程，並以Open API串接台灣大車隊APP系統，讓加入台灣大車隊APP會員的永豐客戶，在搭車途中透過手機即可在線上完成數位信用卡的申辦、核卡、啟用及綁定付款流程，以「上車辦卡，下車刷卡」的超高效率，提供客戶省時便捷的金融新體驗。

永豐銀行表示，計程車為城市通勤族的主要交通工具之一，為滿足民眾外出點對點移動以及吃喝玩樂等多元消費需求，「永豐55688聯名卡」結合搭車服務與生活消費，為卡友提供專屬T Points回饋；綁定台灣大車隊APP付車資，最高享15％ T Points；平時一般消費基本回饋2％ T Points、搭車當日一般消費再加碼至7％ T Points。

永豐銀行「永豐55688聯名卡」同時發行數位與實體卡，為展現新世代消費風格，特別與韓國知名設計團隊「STICKY MONSTER LAB 黏黏怪物研究所（SML）」合作，將年輕族群喜愛的SML主要角色融入搭車與消費場景中，獨家設計二款創新活潑的卡面，為消費者帶來嶄新獨創的金融體驗。