被害人孫姓婦人日前接獲詐騙集團來電，兒子正遭到歹徒挾持要求支付300萬元贖金才肯放人，所幸新北市新店警分局與銀行經理合作揭穿詐騙集團的謊言，順利成功阻止孫婦將錢匯出。

孫婦於日前接獲詐騙電話，宣稱她兒子因販毒而遭到毒販挾持，要求支付300萬贖金，否則將會對她兒子不利，孫婦護兒心切，緊急趕赴銀行準備匯款180萬給詐騙集團。

該銀行員相當警覺，馬上察覺孫婦神色緊張，並持續拿著手機通話，故透過傳遞紙條方式關心情況，這才得知對方遭到詐騙，旋即通知新店分局江陵派出所員警到場協助處理，直到最後成功讓孫婦與兒子通電話報平安，這才讓她放下了心中的大石。

新店警分局呼籲，遭遇假綁架詐騙第一要務為保持冷靜，並立即與親人聯繫確認平安。如聯繫不上也切勿驚慌，請繼續嘗試與學校、公司、配偶、朋友等可能掌握親人行蹤之對象聯繫，若仍不確定是否為詐騙，可立即撥打165反詐騙專線查詢，避免成為詐騙集團的肥羊。

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