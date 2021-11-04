第四季雖進入氣動元件傳統銷售淡季，不過氣動元件廠氣立今（4）日公布10月營收1.6億元，創同期新高；前十月合併營收攀升至17.33億元，不單超越去年度合併營收15.76億元，也締造史上新高。

氣立10月合併營收1.6億元，年成長21.76％；前10月合併營收17.33億元，年增幅32.66％。氣立表示，以氣動元件產業趨勢來看，第四季進入傳統淡季，營運相較上半年趨緩；今年整體產業動能仍比去年旺盛，今年營收表現仍比去年成長。

氣立表示，夾爪及汽缸等氣動元件是氣立的主力產品，氣立在今年台灣精品獎以「三爪式電動夾爪」及「精密過濾緩啟模組」兩項產品上榜，是氣立連續第七年產品入選，顯見不論在研發及產品力上氣立均有相當競爭力，將有助於未來產業升級的過程中持續市場開拓與業績成長。

氣立表示，今年第一季淡季不淡、第二、三季旺季，後疫情時代，大陸市場率先復甦，今年整體自動化設備需求旺，也帶動通用機械、機床及氣動設備、電子及汽車等產業對氣動元件需求增長，是氣立前十月合併營收創史上新高的主因。

氣立今年前三季斥資新台幣1.57億元，陸續添購機器設備，預計第四季至明年第一季完成安裝，為明年作準備。