時序步入適合泡溫泉的季節，雲品溫泉酒店今年打造兩處全新的溫泉設施，分別為大坪數的半露天三養湯屋，以及以紅酒為主題的美酒湯私人湯屋，擁有超廣度270度日月潭美景的雲月舫也推出結合在地小農野菜蔬果的龍蝦海陸鍋，讓消費者泡湯暖身之際也能大啖在地美食，自即日起至1/30搭配全新湯屋推出「美酒湯 一泊三食假期」住房專案每房20888元起、「三養湯之旅」住房專案每房22888元起，走一趟日月潭雲品，暖身又暖胃，是今年冬天最享受的暖心旅程。

最早的紅酒浴出現在90年代的法國，以紅酒中的葡萄成分作為肌膚療癒的概念，因為紅酒中富有抗氧化成分，飲用或是與食物一起料理時會發揮作用，雖然皮膚浸泡在紅酒浴池內，無法吸收太多紅酒多酚，但還是能有幫助血液循環的作用，但此，紅酒浴仍然在全世界受到矚目，從許多紅酒產區義大利、法國、美國加州、阿根廷、葡萄牙都許多水療中心推出相關服務， 在義大利托斯卡尼的飯店，甚至推出的葡萄酒SPA療程，運用葡萄籽油與精油按摩後，再使用當地赫赫有名的葡萄酒倒入溫水按摩浴缸中。

雲品溫泉酒店規劃出的全新美酒湯湯屋，在湯屋中打造出葡萄酒莊園的情境，有著垂掛的葡萄藤和飄散在空氣中的花果香，最特別的是湯泉中直接倒入雲朗觀光來自義大利自產自釀的聖莊紅酒，讓紅寶石色的湯泉別具一番趣味，讓泡湯有了不同的新體驗，享受完溫泉之後還附上後每人聖莊紅酒乙杯及主廚精選點心。雲品因此推出的「美酒湯 一泊三食假期」住房專案可以於早上先抵達飯店使用美酒湯湯屋，再到大廳酒吧享用午餐，入房後稍作休息，晚上則可至雲月舫Sky Lounge享用期間限定的龍蝦海陸鍋物，澎湃大份量的海鮮盤與主廚精心熬製的湯底，在冬季裡暖身又暖胃，專案價每房20888元起，每日限量四間。如不住宿的旅客亦可預訂純泡湯的的方案，二間湯屋依照空間大小不同分別為3600元與3000元，可享用90分鐘的美酒湯 ，並含湯後聖莊紅酒乙杯及主廚精選點心。

雲品也瞄準11月上路的國旅券，推薦給家庭旅客的「三養湯之旅」住房專案每房22888元起，搭配館內頂級米其林粵菜餐廳晚餐套餐以及口碑爆棚的丹彤自助式早餐，在入住期間還能享用全台最大的35坪半露天三養湯屋兩小時，三養湯屋除了大型泡湯池之外，還有溫水、冷水池可以交替入池使用，提升身體代謝力，獨立私密的湯泉空間內撲鼻而來的是木頭的自然清香，搭配以竹籬笆與石燈籠交織出的日式禪風造景，讓緊繃身、心、靈全然自在放鬆，湯後溫泉管家還會準備好主廚特製的日式精緻茶食送至客房內供貴賓享用，適時補充因泡湯所流失的糖分。

旅程之中絕不能少的便是美食佳餚了，雲品頂樓的半露天餐廳雲月舫Sky Lounge每日新鮮限量推出「雙人龍蝦海陸鍋」，雙人價4988元，提供香茅海鮮湯、藥膳雞湯、昆布鰹魚湯三款主廚特製鮮美湯底可做挑選，搭配奢華的波斯頓龍蝦、帝王蟹腳、生食級干貝、九孔鮑、老虎蝦...等鮮美海鮮盤，另有油花均勻的美國無骨牛小排作為肉品搭配，蔬菜則嚴選南投地區的低碳永續小農時蔬，有城市少見的巴蔘、高甜度的水果玉米等，在享用大餐之時也吃到均衡的營養，品嘗時蘸上獨門的九宮格醬料，在冷颼颼的天氣中，咕嚕嚕的沸騰聲以及冒著熱煙的湯鍋，這熱騰騰的火鍋喝下肚，整個人都溫暖了起來，在寒冷的冬季中滿足每一位饕客的胃。

日月潭雲品擁有日月潭第一泉，每間房內皆設有泡湯池，可享受到無色無味且有「美人湯」讚譽的碳酸氫鹽泉，秋冬之旅不妨來趟日月潭，欣賞日月潭山水晨曦與朝霞變化，沈浸在雲品的純淨湯泉與令人食指大動的美食中。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障