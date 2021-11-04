韓國產業通商資源部部長文勝煜，將於本月9至11日訪問美國，會晤美國商務部長雷蒙多和能源部長格蘭霍姆，重點討論半導體供應鏈問題。

美國商務部此前以提高晶片供應鏈透明度為由，要求全球半導體企業在11月8日之前向美方提供供應鏈相關資訊。韓媒報導，韓企將在不違反合同保密條款的前提下向美方提供相關資訊。

據悉，文勝煜將在會見雷蒙多時，說明韓國半導體企業提交的資料以及韓方難以提供進一步的資訊等情況。此外，文勝煜將討論美歐達成的鋼鐵關稅協議給韓企對美出口造成的影響及後續措施。